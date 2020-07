Due europarlamentari garantiti per la Sardegna: c'è una penalizzazione storica da superare

Una iniziativa legislativa del senatore Gianni Marilotti, di comune accordo col collega siciliano Fabrizio Trentacoste, potrebbe assicurare alla Sardegna una rappresentanza certa e adeguata nel Parlamento europeo.

Come ricorda l’esponente di Palazzo Madama in via eccezionale, nel 2014, la Sardegna riuscì a eleggere tre europarlamentari, che beneficiarono di una serie di fortunate coincidenze, difficilmente replicabili. Nel 2019, nonostante l’attuale sottosegretaria al Mise Alessandra Todde sia risultata tra le più votate in assoluto a livello nazionale, l’Isola è invece rimasta nuovamente senza rappresentanza.

La circoscrizione con la Sicilia

Questo anche perché la permanenza nella medesima circoscrizione con la Sicilia (che conta oltre tre volte gli abitanti della Sardegna) è da considerarsi uno svantaggio insuperabile, alle attuali condizioni.

Si tratta di una grave discriminazione che confligge sia con il principio di rappresentanza che con il riconoscimento delle specificità della Sardegna, entrambi riconosciuti a livello europeo.

Il senatore Marilotti (Ansa)

Le due modifiche

Per ovviare al problema della permanenza di eletti sardi nel Parlamento di Bruxelles, il disegno di legge che Marilotti condivide con il collega Trentacoste interviene con due modifiche della legge elettorale del 1979.

“Con la modifica dell’articolo 12 – spiega il senatore - si consente anche ai partiti o ai gruppi politici espressione del territorio della Regione Sardegna di presentare liste collegate ad altra formazione della stessa circoscrizione, presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno, al fine di partecipare al riparto dei seggi previsti nell’ambito della medesima circoscrizione”.

Attualmente, invece, la legge concede questa possibilità solo alla minoranza di lingua francese della Valle D’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli.

“La seconda modifica – aggiunge il parlamentare - riguarda l’articolo 22: si prevede la riserva di due seggi agli esponenti delle liste espressione del territorio sardo qualora per le stesse liste non sia scattato alcun seggio. Si prevede questa clausola di salvaguardia, a condizione che i due candidati abbiano ottenuto almeno 15 mila preferenze”.