[l'intervista] 'Perché il modello Veneto ha funzionato e quello lombardo no. Fontana doveva chiudere i comuni-focolaio e non l'ha fatto'

Illustri virologi ed epidemiologi sostengono che il sistema sanitario Veneto ha saputo fronteggiare meglio questa emergenza. Le chiedo un giudizio da amministratore e politico, seppure di parte politica opposta, che vive e conosce il suo territorio.

“Il Veneto è riuscito a fare meglio della Lombardia, non ci sono dubbi. Lo dicono molto bene gli esperti, lo ha spiegato con grande onestà intellettuale il professor Palù che prima di essere il responsabile del comitato tecnico scientifico del governatore Zaia è un luminare di fama. I motivi sono tanti: più di tutto vale il fatto che il sistema sanitario del Veneto oggi ha ereditato un modello di medicina territoriale e di base che è riuscito ad evitare ospedalizzazioni massicce. Che invece sono state la prassi in Lombardia e l’errore originale di queste emergenza. In Veneto c’è stata medicina territoriale molto attiva, la tradizione dei presidi territoriali è stata preziosa. In Lombardia, invece, l’affollamento di persone contagiate nei Pronto soccorso ha trasformato gli ospedali non in luoghi di cura ma in luoghi di diffusione del contagio”.

Il governatore Zaia ha provveduto alla chiusura di qualche comune o frazione focolaio? Come hanno fatto Toscana, Lazio, Calabria, Campania ed Emilia Romagna?

“No, la chiusura totale in un primo tempo ha riguardato solo Vò e fu decisa dal governo. Anche da un punto di vista morfologico, Vò è molto diverso da Codogno e quindi è stato certamente tutto più semplice. Però il Veneto ha aggredito subito il contagio adottando il protocollo del professor Crisanti con una tamponatura di massa. All’inizio c’è stato un forte dissidio con Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità veneta e ora numero 1 dell’agenzia del farmaco (Aifa). Poi hanno concordato la linea. Che alla fine è risultata utile. Il jolly di Zaia si chiama Andrea Crisanti: ha salvato la situazione avendo da subito una chiare visione del fenomeno. Non hanno perso tempo”.

Anche Zaia, a dir la verità, ha un po’ sbandato.

“Anche lui all’inizio era contrario alle chiusure. Passi per Vò, un paesino, appunto. Ma quando, tra il 7 e l’8 marzo, hanno chiuso come zone rosse tre province tra cui Padova, Venezia e Treviso, Zaia ha provato ad opporsi. Tre giorni dopo tutta Italia è diventata zona rossa... il problema si è risolto da solo. Quelle ore sembrano lontane secoli. Non è stato facile per nessuno. Questi sbandamenti sono comprensibili”.

Il 2 marzo la Lombardia ha ricevuto l’invito dell’Istituto superiore della Sanità di chiudere, sigillare, i comuni della Val Seriana di Nembro e Alzano. Perchè non lo ha fatto?

“Il governatore Fontana aveva il potere di chiudere quei comuni, rientra nelle prerogative dell’autonomia regionale. Come del resto hanno fatto Stefano Bonaccini in Emilia Romagna, Jole Santelli in Calabria, De Luca in Campania, Emiliano in Puglia, Zingaretti nel Lazio. Ovunque si sono sviluppati focolai, la regioni hanno chiuso per limitare il contagio. In Val Seriana sono stati commessi errori molto gravi. Dimenticarli non farebbe onore proprio alla memoria delle vittime. In Lombardia purtroppo, in quella fase,ha prevalso il tema economico. Fontana aveva il potere di chiudere il 2 marzo, il contagio sarebbe stato limitato e ridotto ma ha ricevuto pressioni dalle associazioni delle categorie produttive della provincia di Bergamo. Almeno però adesso dovrebbe evitare lo scarica barile sul governo. Non gli fa onore”.

Torniamo al Veneto. In questi anni di tagli e deleghe alla sanità privata, la sua regione è riuscita a tenere viva ed efficace la struttura territoriale. Una scelta politica di oggi o eredità del passato?

“Entrambe le cose. Alla base c’è una struttura e una rete di medici e personale sanitario reattiva, che risponde. Molti ospedali chiusi negli anni sono stati, ad esempio, subito riaperti e convertiti per diventare ospedale Covid, penso a Bussolengo e Villafranca”.

Col senno di poi è stata decisiva anche la scelta di fare molti tamponi

“Il governatore Zaia è stato bravo a seguire e a fidarsi dell’intuizione scientifica dei tamponi. Però le cose non stanno come vengono raccontate: Anaao Verona (il sindacato dei medici, ndr) stima che su cinquemila medici solo 1700 hanno avuto il tampone. La capacità di analizzare tamponi non è ancora a regime, mancano i reagenti e la capacità dei laboratori è ancora ridotta. Si può e si deve fare meglio. In Veneto e in tutto il Paese”.

L’ultima frontiera della regione Veneto sono i test sierologico per verificare la presenza di eventuali anticorpi nelle persone asintomatiche. Ci sono opinioni discordanti, Iss parla di test non ancora affidabili. Cosa ne pensa?

“Credo che siano fondamentali e che saranno una delle gambe su cui far ripartire il Paese insieme con le protezioni (Dpi), il tracing oltre che il distanziamento sociale. Detto questo, è meglio aspettare qualche giorno in più, avere test approvati e validati dagli enti specifici ed essere sicuri che iniziamo a farli uguali per tutti per avere una vera mappatura garantita”.

La via delle tecnologie e dei big data è al momento l'unico modo per immaginare di uscire da questo lockdown delle persone, delle attività e, anche, a mio giudizio, delle menti. A che punto è il governo su questo?

“Sono convinta che questa sia la via d’uscita. Un gruppo di 75 esperti è al lavoro al ministero dell’Innovazione. Ci sono esperti di big data, di micro e macro economia, di organizzazione del territorio, un epidemiologo: sono tutti al lavoro per dirci, in base a come si stanno muovendo le curve epidemiologiche regione per regione, provincia per provincia, quali possono essere i comportamenti futuri e come programmare la ripartenza”.

E’ stata, questa, proprio oggi (ieri, ndr) una domanda nel consueto punto stampa delle 18 alla Protezione civile, per molte settimane l’unico luogo dove venivano date risposte e infatti molto imitato da altre istituzioni, locali e nazionali. Come vi immaginate la Fase 2, quando, come, dove, è stata la domanda. Non è arrivata risposta. Invece la gente ha bisogno di poter immaginare il futuro per sopportare questo odioso presente.

“I piani, le simulazioni ci sono ma vengono tenute nascoste perchè cambiano giorno per giorno. Il governo saprà decidere e sa di non poter sbagliare. Non ci possiamo permettere un ritorno dell’epidemia e un secondo lockdown. Sarebbe devastante perchè la gente perderebbe il patrimonio più prezioso che è la fiducia. Dunque sarà una cosa graduale e dove la consapevolezza di ciascuno giocherà un ruolo importante”.

Nelle mani delle App e dei Big data. Lei crede in questa opzione, anche se costerà molto in termini di privacy?

“La cessione di privacy, che ci sarà, avrà comunque due assicurazioni: trasparenza e temporaneità. Quello che conta sarà il perimetro entro il quale i nostri dati saranno ceduti per un tempo però definito e verificabile”.

L’emergenza Covid-19 ha mostrato tutti i limiti dell’attuale Titolo V e del rapporto concorrente (su alcune materie tra la cui la Sanità) tra Stato e Regioni. Questi quaranta giorni di emergenza sono segnati da quotidiani attacchi. Nel Pd si sta facendo largo l’idea che il governo, in caso di emergenza, possa riassorbire su di sè tutti i poteri. E’ la fine del federalismo?

“No, però è necessaria una riflessione in termine di attribuzione dei poteri. Vista l’emergenza i governatori avrebbero fatto bene a cedere un po’ della loro autonomia, specie sulla Sanità, e a lasciar fare il governo centrale. L’emergenza Covid ha messo in luce le tante fragilità del nostro paese e tra queste il rimpallo di responsabilità tra governo e regioni. Ora però se ricominciamo a parlare di referendum sul Titolo V quando ci sono quattro regioni che hanno chiesto l’autonomia, non andiamo da nessuna parte. La sfida costituzionale sarà come far convivere la richiesta di maggiore autonomia con gli stati di emergenza e i limiti mostrati dal Titolo V”.

Come immagina lei la fase intermedia, la “terra di mezzo” che sarà obbligatoria tra il lockdown, l’attuale Fase 1, e il ritorno alla normalità detta anche Fase 3?

“La famosa Fase 2... E’ chiaro che non ci sarà un oggi e un domani. Ci sarà una gradualità che dipenderà da due fattori: dalla nostra responsabilità perchè sono convinta che la “lezione” del virus è proprio in quanto ciascuno di noi può essere cura dell’altro; e dalla nostra capacità di gestire bene i passaggi intermedi”.

Non crede sarebbe giusto fare anche su questo una corretta informazione? Questo Paese sta sopportando tanto, sarebbe giusto condividere come stanno le cose. Sempre ammesso che esista un progetto

“La progettualità è sul tavolo ma non se ne parla, esiste un lavoro che ha ancora bisogno di silenzio perchè è tuttora in corso un’emergenza sanitaria. In questo momento il 99 per cento delle energie vanno investite su questo. Non c’è dubbio poi che saranno necessari degli step e che i cittadini vadano preparati con una corretta informazione”.

Primato della politica e primato della scienza: lo stato di eccezione può giustificare un passo indietro della politica in una vicenda complessa e difficile come questa?

"Intanto abbiamo ristabilito il giusto posto della scienza e del sistema sanitario. Non è secondario, specie dopo la stagione dei no-vax dove l’antiscienza era il virus comune e devastante...”

Il Pd è al governo con i no-vax dei 5 Stelle che prima governavano con i no vax della Lega, Zaia compreso

“Hanno cambiato idea, almeno non se ne sente più parlare. Ciò detto, il primato della politica non deve mai essere messo in discussione. In nessun caso. Anche se va detto che oggi la politica ha davanti a sè una sfida molto difficile. La classe politica è in una specie di casa di vetro dove tutti chiedono tutto, pretendono risposte, per tutti è la prima volta e ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità. Lo strumento delle Faq (frequent answer question) è una sorta di esame quotidiano che governo e maggioranza devono sostenere con i cittadini. La politica ha detto che “nessuno sarà escluso”. E ora deve essere così. La politica non è mai stata così nuda, osservata speciale 24H. Possono uscirne fuori grandi esperienze o amare sconfitte. Stimolante provarci”.

Un'ultima questione : dopo Ebola, Sars, possibile che non ci sia stato pronto un protocollo sanitario per epidemie come queste? Istruzioni per l'uso condivise per pazienti, medici e cittadini?

"Un protocollo c’era datato 2016. Purtroppo è stato disatteso. Potrei dire che abbiamo vissuto scaramanticamente come il resto del mondo pensando che non sarebbe mai successo a noi. Preferisco pensare e dire che abbiamo tutti appreso una grande lezione. Per il Paese, per noi, per i primi che andavano protetti e che oggi ringraziamo: il personale sanitario"

Cosa ha fatto il governo tra il 30 gennaio, giorno in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, e il 21 febbraio, il giorno funesto di Codogno?

“Purtroppo non ha fatto quello che serviva perchè bisognava impedire al virus di entrare. Dovevamo tutti capire prima l’allarme, anche un mese prima. E poi attrezzarci. Covid -19 è stata ed è una grande lezione per tutti. Il mio non è uno scaricabarile, ma voglio dire che se la prestuttura era pronta a gennaio, il ritardo lo si deve anche a quel mese buono di dicembre dove il virus già circolava a insaputa di tutti, complice la Cina che ha tentato di minimizzare, specie al principio".