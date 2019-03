[La polemica] L’ultima trovata di Di Maio all’inseguimento di Salvini: cambiare il modello di sicurezza nazionale. Una delle poche cose che funzionano

Lì per lì hanno pensato, un po’ tutti, ad un titolo esagerato. “Serve un modello sicurezza come negli Usa, così non funziona più, e poi, non decide Salvini”, era il titolo di apertura su La Stampa ieri mattina. Con tanto di intervista a Luigi Di Maio. Ebbene sì, al ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico nonchè vicepremier e capo politico dei 5 Stelle. Al Viminale preparano la rassegna stampa per ministro, capo di gabinetto e Capo della polizia alle sei del mattino. E da quel momento in quella che è la casa prima, e unica, della sicurezza del Paese, e anche al comando generale dell’Arma dei carabinieri, in quello della Finanza, presso i gabinetti delle nostre agenzie di intelligence, ovunque di prima mattina si confeziona la rassegna stampa e il primo memo di giornata per chi deve gestire la complessa e delicata macchina della sicurezza nazionale, è scattato un gigantesco allarme.

“Follia pura”

Sul momento reazioni spiazzate, disorientate, “che roba è questa”, “follia pura”, “frutto di una grossa ignoranza e quindi pericoloso”. E questo solo per restare ai concetti più urbani. Col passare delle ore, e senza alcuna smentita o correzione di tiro da parte dell’intervistato, cioè Di Maio, la preoccupazione è salita fino a coinvolgere direttamente il ministro dell’Interno. Il quale a sua volta non solo non sapeva nulla del “nuovo modello di sicurezza stile americano” e meno che mai era stato informato “dall’alleato con cui va così d’accordo” del fatto che un dossier cosi delicato e rivoluzionario fosse all’attenzione del Presidente del consiglio. Se si pensa poi che tutto ciò avviene mentre è in corso la più delicata visita di Stato degli ultimi anni e nella Capitale sta operando un dispositivo di circa 10 mila uomini per tutelare e sorvegliare i movimenti della delegazione del presidente cinese Xi Jiping – 300 uomini e circa 80 auto –, anche i più sprovveduti possono comprendere che la proposta di Di Maio veicolata a mezzo stampa ha il sapore di un piccolo golpe. Ben più grave, anzi affatto paragonabile, a quello che lo stesso Salvini ha effettuato tre giorni prima quando ha “esautorato” i ministri, entrambi grillini, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli firmando quella Direttiva che nei fatti ha “chiuso” i mari italiani vietando l’ingresso alle navi straniere.

Il National Security Strategy

La proposta del capo politico dei 5 Stelle, in grossa difficoltà per il calo dei consensi, la fine del mito della purezza e dell’onestà-tà-tà causa arresti per corruzione e alla vigilia di un voto che rischia di essere l’ennesimo ceffone elettorale in due mesi, potrebbe essere una mossa per cambiare discorso rispetto all’agenda e provare a mandare segnali di resistenza all’alleato/avversario di governo.

Secondo Di Maio il modello di sicurezza italiano non è più idoneo a fronteggiare “una minaccia cambiata, ibrida, rispetto alla quale non possiamo più continuare a ragionare individualmente”. E già qui uno potrebbe ricordare a Di Maio che la nostra intelligence e gli apparati di sicurezza da anni si sono adeguati a fronteggiare una minaccia “diversa”, cioè non più strutturata secondo schemi e quindi operatività tradizionali ma bensì “molecolare”, il terrorista o la cellula fai da te, secondo la fortunata definizione che l’allora sottosegretario e poi ministro Minniti. Dunque, Di Maio come minimo fuori tempo.

Il modello Usa

Il modello a cui l’Italia, sempre secondo Di Maio,si sta ispirando sarebbe quindi quello “americano”: “Ci dobbiamo muovere sulla prevenzione e non solo sulla repressione. Anche l’Italia deve iniziare a dotarsi di una National Security Strategy sul modello Usa”. Ovverosia “una maggiore sorveglianza e un incremento dell’utilizzo delle tecnologie”. Un esempio? “I droni: oltre che per combattere lo smaltimento illegale dei rifiuti tossici come è avvenuto nella Terra dei fuochi, possono essere usati anche per scovare mafiosi e latitanti”. E comunque il dossier è sul “tavolo della ministra Trenta dietro la guida di palazzo Chigi” e punta ad un modello in cui “Difesa, Viminale, Mit e altri ministeri con la regia di palazzo Chigi dove ha sede il Dis, ovverosia la cabina di regia dell’intelligence (affidata a Vecchione, ndr) agiscono in maniera interconnessa per far fronte alla nuova minaccia cibernetica e mettere al sicuro le nostre infrastrutture strategiche”.

Chi è il suggeritore?

Il modello che ha in mente Di Maio potrebbe avere il vero suggeritore in qualche apparato dello Stato in cerca probabilmente di nuova collocazione e di maggior potere e in grado di sfruttare l’inesperienza di una nuova forza politica nel maneggiare questa materia. Non c’è dubbio poi che il “suggerimento” possa sembrare al vicepremier e al capo politico grillino un’utile occasione per lanciare due, tre messaggi “politici” al collega Salvini: posso venire anch’io sul terreno della sicurezza a te così congeniale per accrescere consenso; questa roba qui da ora in poi non è più tua esclusiva competenza; visto che te, Salvini, ti sei messo di traverso per l’accordo con la Cina agitando rischi anche cibernetici per la nostre strutture e dunque per la sicurezza nazionale, ecco la mia risposta, la NSS; infine, siccome, sempre te Salvini, dici che faccio l’amico dei cinesi, siccome ora sto partendo per gli Usa, ecco dimostrato che vado a Washington con le idee chiare.

Rabbia e perplessità

Volendo riassumere i commenti di chi di sicurezza si occupa tutti i giorni ben consapevole che, nel contesto attuale ogni giorno che passa indenne bisogna ringraziare il cielo e la buona stella, ecco il ragionamento che ieri ha accomunato più fonti tecniche interpellate da Tiscali.it. Punto primo: “La regola prima è che qualunque, legittimo, dibattito sul modello di sicurezza nazionale dovrebbe essere lanciato nelle sedi opportune, con le dovute competenze e condiviso. Tutto il resto al di fuori di queste precondizioni è speculazione politica ridicola, frutto di ignoranza e dunque assai pericolosa”. Punto secondo: “Noi siamo l’unico Paese al mondo che ha saputo e voluto che il mondo dell’intelligence e quello del law enforcement (le forze di polizia, ndr) avessero un tavolo di confronto permanente, il Casa (Comitato analisi strategica antiterrorismo, dove una volta alla settimana tutti gli attori, forze di polizia, Difesa, intelligence e carcere mettono a confronto le rispettive segnalazioni, ndr) che c’è e funziona e tutti i paesi, a cominciare dall’Europa, prendono a modello. In un paese democratico l’Autorità di Pubblica Sicurezza è una autorità civile ed è il Ministro dell’Interno. Le commistioni con i militari, sul versante della sicurezza interna, sganciate dalle autorità civili sono pericolose oltre che dannose ed inutili”. Punto 3: “Portare ad esempio la vicenda di San Donato (lo scuola bus scampato alla tragedia, ndr) come un flop della sicurezza interna evocando modelli statunitensi è un errore madornale e figlio, appunto, di pessimi consiglieri oltre che di ignoranza. Basterebbe ricordare tutti i drammi di quel Paese, gli Usa, dove non passa mese che non ci sia una strage in un campus”. Potremmo aggiungere, poi, che l’Italia è uno dei pochi paesi che, grazie alle orecchie sul territorio di polizia e carabinieri e ai modelli di archiviazione delle varie segnalazioni, riesce ad avere un eccellente controllo del territorio come dimostrano decenni di successi nelle indagini contro le mafie e il terrorismo interno ed esterno.

La “pacata” risposta di Salvini

Perché poi, quello che ha creato rabbia e stupore negli apparati investigativi, è che Di Maio abbia fatto questa sortita all’indomani del “successo” dell’operazione San Donato. Merito della freddezza degli addetti scolastici e, soprattutto dei ragazzi a bordo del bus. Ma merito, anche, del blitz dei carabinieri, semplici pattuglie in servizio che hanno agito con la freddezza dei reparti speciali.

Il ministro dell’Interno ha preferito non reagire sul momento. Ha lasciato che i vari settori interessati facessero uscire i rispettivi commenti alla presunta National security strategy. Un modo per evitare altri scontri e speculazioni su un tema, appunto, così delicato e che può indebolire la struttura. Se vogliamo, un insolito atto di responsabilità da parte di Salvini. Visto che però Di Maio, forse non soddisfatto per l’eco della sua intervista, alle 3 e mezzo di ieri pomeriggio ha fatto uscire una nota per insistere sul nuovo modello di sicurezza, a quel punto anche il ministro Salvini ha deciso di replicare. Con i fatti. E zero chiacchiere. “Sono passati poco meno di 20 minuti tra la chiamata al Numero Unico Emergenza (NUE) 112 e la soluzione del sequestro degli studenti a San Donato Milanese”.

Ricostruzione al secondo

Segue una ricostruzione al secondo di quanto è successo a San Donato. Mercoledì 20 marzo. “Alle 11,27 arriva la telefonata di Ramy Shehata, che denuncia il rapimento e il dirottamento dell’autobus. Alle 11,30 - seguendo le indicazioni del giovane - la centrale individua e allerta la stazione più vicina al luogo dell’evento. Alle 11,39 la pattuglia dei carabinieri di San Donato Milanese intercetta l’autobus sulla provinciale 412 Paullese. Alle 11,45 il mezzo viene fermato. Alle 11,47 mentre alcuni carabinieri tentano di convincere l’autista a desistere, altri militari frantumano i finestrini e forzano le porte mettendo in salvo tutti i ragazzi e gli insegnanti a bordo”. Non solo: “Nello stesso periodo di tempo al NUE di Brescia sono giunte 29 chiamate relative a questo stesso fatto con un tempo medio di risposta di 2,6 secondi, un tempo medio di processamento delle telefonate di 51 secondi e di inoltro alle Forze di Polizia di 33 secondi”. La Lombardia è stata la prima regione ad adottare il Numero unico di emergenza. E la legge di Bilancio ha stanziato oltre 40 milioni fino al 2021 per potenziare il servizio. Anche da un punto di vista tecnologico.

“Il modello di sicurezza è quello attuale”

Dunque, hanno concluso le fonti vicino al ministro, “c’è particolare soddisfazione, al Viminale, perché la soluzione del dirottamento dell’autobus è stata possibile grazie all’efficacia del NUE e alla professionalità dei carabinieri. Carabinieri che, con le altre Forze di Polizia, costituiscono un elemento di orgoglio del sistema di sicurezza italiano coordinato dal ministero dell’Interno”.

Punto. Si dovrebbe chiudere così una fuga in avanti goffa, estemporanea ma, visto l’argomento, anche assai pericolosa del vicepremier Di Maio. Del resto i due vicepremier sono in Basilicata, fuori entrambi da fasti e cerimonie per Xi, per gli ultimi scampoli dell’ennesima vigilia elettorale. Impegnati, dunque, nella solita propaganda. Una caccia all’immigrato e una continua fabbrica della paura di cui è figlio, anche, l’attentato di San Donato. Alimentando la paura e la cacciata dello straniero, sarà più facile, purtroppo, che una mattina un giovane straniero ma con cittadinanza italiana si svegli e decida di mettere nello zaino non un panino ma un ordigno fatto in casa. Da solo, senza appartenere a reti e a sodalizi. Rispetto a questo, l’unica prevenzione utile è il buon senso.