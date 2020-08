Misure anticontagio e quarantena a scuola: cosa prevedono le linee guida ministeriali

Manca meno di un mese alla riapertura delle scuole e già arrivano le indiscrezioni sui protocolli, omai al rush finale, che verranno applicati nella gestione delle classi dall'infanzia fino alle superiori. Da una parte i presidi che chiedono chiarezza nelle norme e interventi urgenti per garantire la ripresa delle lezioni in totale sicurezza, dall'altra il ministero che rilancia pretendendo dalle autorità locali massima collaborazione. "Dal primo settembre le scuole apriranno per chi è rimasto più indietro - dice la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina -. Dal 14 riprenderanno ufficialmente le lezioni. La scuola ha dato tanto nei mesi più duri dell'emergenza, ora servono responsabilità e consapevolezza da parte di tutti", ha spiegato, per poi aggiungere che "le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo fare in modo che poi non richiudano".

I presidi chiedono chiarezza

Il Sole24Ore entra nel dibattito, dando voce in particolare alle richieste dei presidi, condensate nelle linee guida redatte dall'Anp (Associazione nazionale presidi), con le quali si chiede di predisporre in ciascun istituto scolastico un'aula apposita per l'accoglienza di eventuali casi sintomatici sospetti Covid-19. Richiesta peraltro accolta con favore anche dal ministero, come si evince dalla bozza delle linee guida circolate in questi giorni.

Ma come verranno trattati gli eventuali casi sospetti tra gli alunni? La presenza di un bambino positivo determinerà la chiusura della scuola? Sembra appurato che così non sarà, almeno in automatico, e che la regola sarà quella di applicare le misure di prevenzione standard nella generalità dei casi e solo in quelli di particolare gravità la chiusura per la scuola. La bozza delle linee guida ministeriali, anticipate da Repubblica, parlano di quarantena per la classe come misura standard e valutazione di opportunità di quarantena per la scuola da valutare caso per caso a cura della Asl e delle altre autorità competenti.

"I genitori preleveranno a scuola il bambino con sintomi"

Sempre in argomento, tenendo conto della necessità di chiarire bene quali interventi si attueranno in caso di positività tra gli alunni, scrive il ministero sui canali ufficiali social, che "sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all'interno dell'istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19. Si arriva a sostenere - continua il post - che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all'autorità sanitaria. Niente di più falso, ovviamente. Il Protocollo di sicurezza prevede invece che si debba provvedere quanto prima possibile 'al ritorno al proprio domicilio' e ad attivare i necessari protocolli sanitari per la sicurezza di tutti", è precisato.

Dal referente interno agli interventi della Asl

Quindi, stando a quanto anticipato dagli organi di stampa, ogni scuola avrà un referente anti-Covid interno appsitamente formato che abbia la capacità di interagire con gli altri referenti tra cui quelli sanitari. Il protocollo scatta quando un alunno presenta sintomi, quali febbre oltre i 37,5 gradi. In questo caso, l'alunno viene portato nell'aula di isolamento, se ha più di 6 anni gli verrà fatta indossare la mascherina e verrà monitorato da un insegnante in attesa che arrivino i genitori. Spetterà a loro, una volta che il bambino è stato portare a casa, consultare il medico di famiglia ed eventualmente il 118 per il tampone.

Se lo studente dovesse risultare positivo al Covid 19, scatta il piano anti contagio. "Il caso viene notificato, si avvia la ricerca dei contatti e si mettono in campo le azioni per la sanificazione straordinaria della struttura scolastica", è scritto nella bozza. Il referente a questo punto raccoglie i dati di tutte le persone entrate in contatto con il sospetto contagiato. Il refernte deve dare al dipartimento di prevenzione "l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi". I contatti ad alto rischio saranno "posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato".

E se ad avere sintomi fosse un docente? Questi dovrà subito indossare la mascherina, andare a casa e chiamare il medico. Se la quarantena riguarderà più di un docente, verranno attivata la didattica a distanza. Sarà la Asl, valutando caso per caso, a decidere quindi se dare impulso allo screening nella scuola così come spetterà alla stessa decidere se applicare il protocollo nel caso di sospetto contagio esterno alla scuola.

"Il referente scolastico — dice ancora il testo — deve comunicare al dipartimento Asl se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe, ad esempio il 35.40%". Sarà il dipartimento sulla base dei dati forniti dalla scuola stabilire se avviare il piano di prevenzione. Insomma il ruolo delle Asl sarà centrale nella gestione del riavvio dell'anno scolastico.