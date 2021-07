Missioni: Camera approva risoluzione maggioranza

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza le Missioni militari all'estero, deliberate dal governo. In favore ha votato anche Fdi. I sì sono stati 438, i no 3, gli astenuti 2. Tecnicamente l'Aula ha approvato la relazione delle Commissioni Difesa ed Esteri in cui il governo è impegnato a "verificare la possibilità che dalla prossima programmazione vi siano le condizioni per superare" la cooperazione con la Guardia costiera libica, trasferendola alla missione Ue Irini. (ANSA).