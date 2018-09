[Il retroscena] Missione impossibile, nessuno vuole fare il commissario del Ponte Morandi. Toti: “Cercano l’Uomo Ragno...”

Cercasi commissario disperatamente. Perché così come stanno messe le cose, non è facile trovare qualcuno che si assuma la responsabilità, per quanto ben remunerato, di sciogliere la matassa di incertezze che il decreto per Genova si porta dietro. Anche quando arriverà alla firma del Presidente della Repubblica. E che non riguardano solo i soldi.

Ancora una notte di limature

La prima incertezza infatti è proprio questa: quando? Ieri sera le ultime notizie dicevano “stanotte”, quindi stamani. Alle 20 ministro, viceministro, sottosegretari, capo gabinetto e capo del legislativo erano riuniti al Ministero delle Infrastrutture per “le ultime limature, ma ormai ci siamo”. La cornice, hanno spiegato, è quella del testo approvato ( e portato in trionfo dal premier Conte a Genova) il 13 settembre “più le correzioni richieste dalla Ragioneria e dal Mef…”. Poi però il testo del decreto è atteso al Quirinale, nel senso che è stato annunciato ad horas, da lunedì mattina. Ogni momento è sembrato buono, in questi tre giorni, anche perché ogni volta il ministro Toninelli, il vicepremier Di Maio o il ministro Fraccaro dicevano: “Domattina…”, “nel pomeriggio…”, “in serata…”.

Quindici giorni di attesa, il record

Anche ieri la giornata è iniziata con il vicepremier Di Maio che alla radio ha detto “oggi il testo al Quirinale”. Nel primo pomeriggio, question time alla Camera, il ministro Toninelli ha assicurato che “oggi, al massimo venerdì, il decreto su Genova avrà la firma del Colle”, in effetti “oggi” e “venerdì” sono la stessa cosa. Ieri sera hanno rinviato a stamani. Sarà certamente così. In ogni caso è già record: sono passati 15 giorni da quando il decreto è stato approvato “salvo intese”. Il record nella storia della Repubblica, stabilito del governo Renzi, era fermo a 13 giorni. Quando la Carta costituzionale (art. 77) fissa che i decreti, poichè sono dettati dalla necessità e dall’urgenza, “devono essere presentati alle Camere il giorno stesso”.

Ma per il nome si deve ancora attendere

Dopo il “quando”, la seconda incertezza è il “chi”. Chi sarà il commissario per la ricostruzione di Genova? “Ci stiamo lavorando e il nome lo saprete molto presto ma non sarà nel decreto” ha detto ieri Di Maio. Infatti, è bene chiarire, che nel testo più atteso della storia della Repubblica, non sarà sciolto il rebus del commissario. O due commissari, come è sembrato ad un certo punto. “Un professionista della Protezione civile, magari vicino alla pensione, e una figura più legata al territorio” era la previsione lunedì. Ma tutti i nomi circolati in questi giorni, tra i quali anche l’ex capo di gabinetto del ministro alla sanità Giulia Grillo Alfonso Celotto e la Capo ufficio emergenza della Protezione civile Titti Postiglione, o non sono mai stati contattati o hanno gentilmente declinato. Perché, ovviamente, piace loro molto fare quello che già fanno. Perché, dicono altri, “è sconsigliabile assumere un incarico così delicato e con direttive politiche così poco chiare. Chi deve ricostruire il ponte e le modalità di affidamento dei lavori diventano questioni dirimenti e che possono bloccare tutta l’attività della struttura di missione se non c’è un indirizzo politico chiaro”.

Autostrade, dentro o fuori?

La terza incertezza è il “come”: come e da chi sarà ricostruito il Ponte. Anche su questo punto il testo del decreto non aiuterà il futuro commissario. Autostrade sarà esclusa completamente dalla ricostruzione, nonostante la concessione preveda che si faccia carico di crolli, inefficienze e criticità. “Il decreto Genova prevede norme per una rapida ricostruzione del ponte ma non darà ad Autostrade la possibilità di mettere una pietra” ha ripetuto Di Maio ieri mattina. E’ l’impegno tassativo che i 5 Stelle hanno assunto a partire dal 14 agosto. Di diversa opinione la Lega e il governatore della Liguria Giovanni Toti per cui invece “affidare ad Autostrade la ricostruzione renderebbe tutto più spedito”. Il decreto prevede che Autostrade paghi il costo della ricostruzione stimato in circa 200 milioni di euro (il decreto dovrebbe valerne circa 600). Se non lo dovesse fare, perché nel frattempo estromessa da tutto e dunque al centro di un lungo contenzioso, sarò compito del Commissario farsi anticipare le risorse da una banca. Si tratta di debito pubblico che le prime bozze del decreto non avevano previsto. E per cui vanno trovate le coperture.Sarebbe molto più semplice, e chiaro per il Commissario, lasciare che Autostrade gestiscano la ricostruzione e facciano quello che devono.

Gara sì o no?

Molto generico, e dunque ad alto rischio caos, anche le modalità con cui saranno affidati i lavori di ricostruzione. E’ chiaro che se Autostrade resta fuori dalla ricostruzione, dovrà essere fatta una gara europea. Il ministro Toninelli ha spiegato che “il Commissario avrà il compito di porre in essere ogni azione necessaria per affidare, in osservanza della direttiva Ue n.24-2014 (sulla gare d’appalto, ndr), i lavori necessari al ripristino del sistema viario colpito dal crollo…”. Un’ affermazione che non chiarisce se l’affidamento avverrà con una procedura di gara oppure a inviti.

E’ chiaro, poi, che senza aver revocato la concessione ad Autostrade (scelta per cui ballano una ventina di miliardi di penali), non è possibile – comunque altamente sconsigliabile – affidare ad altri il lavoro. Il cantiere sarebbe costantemente a rischio blocco per ricorsi e controricorsi nei vari giudizi dei tribunali amministrativi e delle corti europee. Una via crucis che andrebbe a pesare sulle spalle dei genovesi e di tutto il quadrante produttivo del nord Italia che ha nel porto di Genova il principale hub legato ai trasporti delle merci. “Il governo non interviene direttamente nella scelta del contraente – ha spiegato ieri Toninelli - ma pone al Commissario precisi paletti normativi quantomeno per evitare che la scelta determini indebiti vantaggi competitivi nel sistema delle concessioni autostradali”. Un’altra affermazione, resa ieri alla Camera durante il question time, che spaventa qualunque Commissario. “Così come sembra al momento – spiegava ieri una fonte tecnica – il decreto non è chiaro e non aiuta. Sul Commissario ricadono troppe incertezze figlie di visioni politiche opposte. Il Commissario per il ponte rischia di passare più tempo con gli avvocati che nel cantiere. Con i cittadini che saranno giustamente furiosi…”.

Certificato di qualità

Una delle grane del futuro Commissario per Genova si chiama Attestazioni SOA, ovverosia lo strumento previsto dal Codice degli appalti per certificare la capacità di realizzare grandi opere. Fincantieri, cui Di Maio vuole affidare l’incarico, è sprovvista del permesso più importante (Soa 0G3 per strade, ferrovie, ponti e viadotti) uno di questi permessi che sono indispensabili per affrontare il cantiere di una grande opera come il ponte di Genova. Ma questo non è un un buon motivo per ripensarci. Anzi. “Anche il requisito delle attestazioni Soa - ha cercato di tranquillizzare Toninelli - verrà affrontato e risolto dal Commissario nell’alveo (sic) del quadro normativo di riferimento”. Cioè il Commissario, che ancora non c’è, dovrà trovare anche il modo di “superare” questo tipo di ostacoli: certificare una competenza che non c’è. Non semplice.

La revoca della concessione

Non sarà compito del Commissario chiudere una volta per tutte con Autostrade che, lo dicono tutti gli indizi fin qui raccolti, sembra avere grosse responsabilità nel crollo del ponte. Nella mancata manutenzione e ristrutturazione. “La relazione finale degli ispettori apre una prateria per revocare la concessione. C’è scritto che Autostrade aveva la responsabilità” ha ribadito ieri Di Maio. Ma, poiché la revoca è preliminare a qualsiasi altro intervento, persino le demolizione dei tronconi, è chiaro che il Commissario dovrà attendere quella revoca per procedere a qualsiasi delibera. Significa tempi lunghi, ricorsi su ricorsi che dipendono da altri. In una parola, lo stallo. Mentre i genovesi chiedono di fare presto.

Il commissario Superman…

Toninelli dice che il suo obiettivo è “ricostruire al meglio e il prima possibile”. Ma così come stanno le cose sembra impossibile. Pierluigi Bersani dice che il decreto “è stato caricato di cose che, se si vogliono fare, devono stare in posti diversi”. Nessuno difende Autostrade, fino a prova contraria. “Ma - chiede l’ex segretario del Pd - occorre prima farsi alcune domande ed essere conseguenti. Se si esclude Autostrade, bisogna fare una gara? E quanto tempo s’impiega? Cosa dice l’Unione Europea? Ci possono essere dei ricorsi? E’ passato un mese e mezzo, proclami ogni giorno, ma nessuno ha ancora dato le risposte necessarie per pianificare la ripartenza. E in più finiamo in conflitto con la Ragioneria…”. Servirebbe, piuttosto, separare le cose complicate da quelle più semplici. “Il decreto? Non so più nemmeno dove sta…” scherzava ieri sera Salvini. Dalle parti della Lega l’imbarazzo è altissimo. Giovanni Toti, il governatore che sembrava la figura più idonea a svolgere il ruolo del Commissario, ieri sera scherzava: “Il Commissario? Una figura che sarà una via di mezzo tra Superman, l’Uomo ragno e un profeta biblico… dovrà avere capacità straordinarie visto che il Governo non decide nulla e demanda tutto a lui”. Per Toti il decreto dovrebbe essere scritto nuovamente dall’inizio perché gli errori in 45 giorni sono fin troppi.

Il disagio tra i tecnici

Abbiamo visto che il feeling tra i 5 Stelle e la burocrazia dei grand commis di Stato che hanno in mano i ministeri è praticamente rotto perché consumato (caso Casalino e tecnici del Mef). Il ministero della Sanità è rimasto sprovvisto in pochi giorni di capo ufficio stampa e capo di gabinetto. Esperienza chiusa, stretta di mano e un sorriso con la ministra Grillo. Prossimamente potrebbe essere la volta del capo di gabinetto (il prof. Scaccia) e del capo del legislativo (dottor Storto) delle Infrastrutture. Il ministro Toninelli è persona gradevole. Ma la gestione del decreto per Genova è stata e sarà quasi insostenibile.