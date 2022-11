(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Aiuti contro il caro energia per soli 3 mesi. Guerra contro i poveri e favori agli evasori. Poco o nulla per il lavoro e la crescita. Dulcis in fundo (si fa per dire...), da dicembre aumentano benzina e gasolio. È una legge di bilancio che aggraverà la crisi economica e sociale". Lo scrive su twitter il responsabile economia e finanze della segreteria del Pd Antonio Misiani. (ANSA).