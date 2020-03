Misiani: “Da Governo nessuna schizofrenia”

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “Il Comitato tecnico-scientifico ha chiesto la chiusura delle scuole. C'è un verbale, altro che schizofrenia del Governo”: così il vice ministro dell'Economia Antonio Misiani ad Agorà sulla decisione di ieri che ha portato alla chiusura di tutte le scuole in Italia fino al 15 marzo. “Poi è chiaro – ha aggiunto - che all'interno del comitato ci sarà pure chi ha espresso idee differenti, dato che stiamo affrontando una cosa nuova e nessuno ha la verità in tasca. Il governo – ha specificato Misiani - si è appoggiato a un parere tecnico scientifico. Qualunque decisione governativa è avvenuta previo confronto con le autorità medico-scientifiche. Uno dei lati positivi in questa brutta situazione – ha concluso - è che si sta riscoprendo il valore della scienza”.