[L’incontro] Minniti: “Il governo? Peggio di Hulk in una cristalleria. Il decreto Salvini può diventare una bomba”

La "strategia della tensione comunicativa". Un governo di "apprendisti stregoni" che usano l'ingrediente della paura per fondare e aumentare il consenso. La "bomba ad orologeria"innescata nel Paese. Un governo che si mette fare "l'incredibile Hulk" quando la situazione a livello Interno e internazionale è così delicata che un governo dovrebbe provare invece ad essere "l'uomo ragno che con le sue fini ragnatele cerca di tenere tutto insieme". Un governo "avventurista" perché la legge di bilancio è come un tema di fantasia che parla di tutto senza tenere presenti i fondamentali.

Prendi un venerdì sera a Padova, 30 novembre, nove della sera, Fornace Carotta, una suggestiva sala conferenze ricavata da un pezzo di archeologia industriale. Ci sono due gradi sopra lo zero e dunque uno magari resterebbe anche a casa. E però c'è Marco Minniti, l'ex ministro dell'Interno, che presenta il suo libro "Libertà è sicurezza" (ed.Rizzoli) con il professor Renzo Guolo e il deputato Alessandro Zan (Pd) e in sala arrivano trecento persone. Minniti è uno dei sei candidati alla segreteria del Pd, il suo è già un testa a testa con Nicola Zingaretti che però aveva lanciato la corsa alla segreteria il 7 luglio. Minniti lo ha fatto l'11 novembre. Maurizio Martina, l'ex segretario, ha ufficializzato la sua candidatura per ultimo. Sarà un ticket con Matteo Richetti. E insomma, una lunga marcia che andrà avanti fino al 3 marzo, giorno delle primarie, e che ridarà fiato ai circoli e alla base di un partito che il 4 marzo ha subito una sconfitta epocale. "Tramortito ma vivo e ora inizia anche a stare meglio: ecco la fotografia del Pd" commentano gli ospiti della serata mano a mano che la sala si riempie. Curiosità: ci sono anche molti giovani, e qualcuno, lungo la serata, prenderà appunti sullo Smart phone.

Le frasi tra virgolette che aprono l'articolo sono solo un assaggio di una chiacchierata lunga quasi due ore con l'ex ministro dell'Interno che credeva, con questo libro, di fare un bilancio dei suoi sedici mesi al Viminale e dei suoi quasi vent'anni, a fasi alterne e attraverso vari incarichi, nel cuore della sicurezza italiana. E invece il libro è diventato anche il manifesto politico di una candidatura alla segreteria del partito in cui Minniti, laureato in filosofia, milita da quando era ragazzo, FIGC, PCI, PDS, Ds, Pd. "Non sono un predestinato - dice - chi avrà voglia di leggere il libro capirà che nella mia vita ci sono stati molti momenti sliding doors, in cui avrei potuto prendere strade completamente diverse. Giunto a questo punto, però, poiché devo molto agli uomini e alle donne di questa comunità che è la sinistra italiana, ho ritenuto giusto che fosse arrivato il momento di restituire qualcosa. Perché la politica è servizio. E questo guaì a dimenticarlo". In un'altra occasione, a Napoli, circa un anno fa, Minniti disse che la politica, oltre che passione, è anche "stare insieme per qualcosa, per un obiettivo che è il bene comune". Lo volle dire soprattutto ai giovani frastornati dalle laceranti divisioni interne al partito. Venerdì sera, a Padova, Minniti ha mostrato anche doti di narratore che sa alternare messaggi gravi ad anedotti esilaranti.

"Sicurezza è libertà"

Dice che quando sono uscite le prime copie del libro alcuni amici lo hanno chiamato per dirgli che c'era "un grave errore in copertina", che la "e" congiunzione era diventata la "è" della terza persona del verbo essere. "Mi sono cadute le braccia" scherza l'ex ministro. La grande crisi economica, poi la minaccia di Al Qaeda cui è seguita quella di Islamic State, la somma di queste emergenze ha fatto sì che "la sicurezza è diventato un grande tema su cui formare il consenso. I nazionalpopulisti hanno proposto una sorta di scambio: io ti do un po' di sicurezza e tu mi dai la tua libertà". È uno scambio, sottolinea Minniti, "da cattivi maestri perché in una democrazia questo non è possibile. Se lo accetta, una democrazia perde un pezzo di se stessa. Sono convinto invece che non solo c'è connessione tra sicurezza e libertà, ma sono due facce della stessa medaglia, strettamente connesse. E quando la congiunzione diventa verbo, allora abbiamo a disposizione il principale antidoto contro il nazionalpopulismo".

"La strategia della tensione comunicativa"

Le forze di governo sono definite "apprendisti stregoni che stanno maneggiando la paura nel nostro paese". La loro principale arma è definita da Minniti "strategia della tensione comunicativa" ovverosia "parlano di emergenza quando non esiste. Un fatto non c'è ma viene evocato continuamente. Entra dentro le persone e cresce la paura su cui poi è facile costruire consenso". Compito della sinistra è "stare accanto alle persone che hanno paura con l'obiettivo di liberarle dalla paura. Mentre i nazionalpopulisti fanno esattamente il contrario: tengono le persone incatenate alla paura".

Decreto sicurezza

Il decreto Salvini approvato dal Parlamento la scorsa settimana è il prodotto perfetto della "strategia della tensione comunicativa". Ovverosia "si dice di voler fare una cosa per dare maggiore sicurezza e invece si creano le condizioni di avere più insicurezza". L'abolizione, nei fatti, del permesso umanitario e del circuito di accoglienza diffuso nei vari comuni (Sprar) "renderà impossibile ogni tentativo di integrazione, parola chiave per costruire le condizioni della sicurezza". Gli autori degli attentati in Europa non erano immigrati arrivati dal mare ma i figli di immigrati, le seconde e le terze generazioni.

"Bomba ad orologeria"

Cancellare il sistema di integrazione vuol dire "mettere una bomba ad orologeria nel paese. Abbiamo a che fare con apprendisti stregoni che stanno mettendo a rischio il futuro dell'Italia. Questo governo agisce con molti gesti simbolici. E allora può anche succedere che a gesti simbolici qualcuno decida di rispondere con gesti simbolici". Con il decreto che porta il suo nome, e che i 5 Stelle hanno deciso di appoggiare al buio cn un voto di fiducia, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha deciso di "spingere nell'angolo pezzi della società italiana inclusi in un circuito magari imperfetto ma comunque basato su equilibrio molto forte tra diritti e doveri". Anche altri paesi hanno fatto questo, "hanno messo la polvere sotto il tappeto. Sono così nati quartieri ghetto, pezzi di metropoli europee che si ignoravano a vicenda. Poi ad un certo punto la situazione è sfuggita di mano. Per cui una mattina un giovane nato e cresciuto a Mollenbeck si è alzato e invece del panino e dei libri, ha messo Kalashnikov e tritolo". Minniti rivendica il grande sforzo e la fatica di costruire un sistema di accoglienza basato "sui piccoli numeri" che consentivano di conoscere le persone individualmente, di avviarle a lavori socialmente utili, di crea un rapporto con la comunità. "Abbiamo cercato di tenere insieme due diritti, di chi accoglie e di chi viene accolto. Tenere in equilibrio questi diritti vuol dire democrazia". I grandi centri di accoglienza in Veneto, di cui adesso Salvini rivendica la chiusura, in realtà hanno iniziato ad essere chiusi a gennaio 2017 quando Minniti, grazie alla tripla azione in Libia, in Africa (in Niger), in mare dettando il codice di autoregolamentazione delle ONG, ha ridotto gli sbarchi dell'80 per cento. Nell'estate 2017 è stato così possibile ridurre gradualmente le presenze nei grandi centri e procedere con una migliore distribuzione a piccoli numeri in tutto il territorio nazionale.

L'incredibile Hulk

I rapporti diplomatici con la comunità internazionale, fondamentali per le questioni legate alla sicurezza ma anche, come vediamo in questi giorni, per i dossier economici sono faticosi, difficili, fatti di piccoli passi in avanti spesso annullati da repentini passi indietro. E ogni volta di ricomincia. "Invece - sostiene Minniti - il governo si sta muovendo nella comunità internazionale come l' incredibile Hulk, il supereroe che ha un problema di controllo del proprio corpo per cui in ambienti ristretti non riesce a muoversi bene. Ecco, noi ci stiamo muovendo come elefante in cristalleria. E ci siamo isolati in Europa sul governo dei flussi migratori, sulle questioni economiche. Non si era mai vista una riunione dell'euro gruppo finire che 18 a 1, dove uno è l' Italia. Un miracolo. Abbiamo poi fatto anche un'altra cosa pazzesca: ci siamo anche alleati con i paesi nazionalpopulisti che, come dice la parola, non possono intendersi con un altro paese nazionalpopulista perché se per uno è sacro il confine, lo è anche per l'altro e quindi le cose non si sfiorano mai. Per cui è accaduto che quando abbiamo detto che vogliamo sforare sul deficit, i primi a protestare sono stati proprio i cosiddetti amici dell'Italia, i nazionalpopulisti. Volevamo più solidarietà e abbiamo affidato le carte a chi l'ha sempre negata per principio. A casa mia si dice che abbiamo affidato le pecore al lupo".

L'Uomo Ragno

Se uno guarda la mappa dell'Europa, si rende conto che sono pochi i paesi dove non c'è stato un attentato terroristico. Tra questi c'è l'Italia. Minniti non pronuncia neppure il nome, per scaramanzia. E, però, rivendica: "Tutto questo è avvenuto senza mai cedere un centimetro allo stato di diritto, nemmeno per un attimo, mai un'eccezione, mai la militarizzazione del territorio. Nel 2017 non abbiamo avuto attacchi terroristici e, nonostante il massimo livello di sicurezza, siamo riusciti ad ospitare il più alto numero di turisti stranieri. Possiamo dire che l'Italia è un paese bello e sicuro. Vi assicuro che non è una cosa semplicissima da tenere insieme" . Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di prevenzione, di intelligence, di apparati di sicurezza tra i più preparati. "Ma anche perché ci siamo mossi in Italia e nel mondo come l'uomo ragno che cerca con abilità e intelligenza di tessere la tela. Sono molto orgoglioso della nostra capacità di parlare con gli altri. Stiamo riusciti a far firmare il patto dell'Islam italiano a sciiti e sunniti - in quanto a sensibilità sono forse più accese di quelle che troviamo nel Pd - che hanno condiviso i principali articoli della nostra Costituzione. Dall'altra parte abbiamo Salvini che appena arrivato ha dichiarato che la Tunisia ci manda delinquenti... è chiaro che i buoni rapporti con Tunisi, uno dei pochi accordi di riammissione che funzionano, hanno rischiato di saltare per sempre.

Sinistra e sicurezza

Questa volta è obbligatoria la congiunzione perché non si capisce il risultato del 4 marzo se non è chiaro che la sinistra ha, da anni, smesso di parlare di materie relative alla sicurezza e quindi non ha capito che le persone, da un certo punto in poi, hanno avuto paura. Il professor Guolo, sociologo, esperto di Islam e sicurezza, al tavolo con Minniti, ha parlato di "deficit culturale della sinistra" . Minniti ha raccontato l'esempio del Corviale, esperimento di edilizia popolare degli anni Settanta alla periferia di Roma dove alcuni architetti pensarono ad un insediamento di circa 1200 appartamenti - due palazzi lunghi ciascuno un chilometro e un terzo lungo 250 metri - dove i residenti avrebbero potuto condividere spazi e sevizi comuni, aree verdi e di svago. "Un tipico sogno finito male" racconta Minniti. "Ora il punto è l'80% delle persone che vivono là sono ottime persone costrette a combattere contro un 20% di criminali. È dovere della sinistra impedire che quel 20 % possa dominare sull'altro 80. Sicurezza vuol dire proteggere i più deboli e i più esposti: se uno è ricco, cambia casa e cambia zona per sentirsi più sicuro; se uno è povero non può farlo. Quando chi vive nei quartieri periferici ha smesso di parlare con la sinistra, si sono rivolti altrove". È chiaro che il modello di sicurezza che può dare la sinistra non ha nulla a che fare con quello immaginato dalla destra. "La parola sicurezza può avere un forte potere liberatorio. Una piazza diventa sicura se c'è l'auto di polizia ma anche l'illuminazione, pulizia, sviluppo di politiche di integrazione. Questa idea di sicurezza non è nella disponibilità della destra che pensa solo all'ordine pubblico. La sinistra, noi, abbiamo più strumenti. Se non lo facciamo, veniamo meno a compito storico. I sindaci i nostri migliori alleati. Peccato che da sei mesi non li chiama più nessuno".

Tornare al governo. Senza scorciatoie

Tutto vero. Come è vero che queste e altre "connessioni" sono venute meno da anni. L'obiettivo, quindi, adesso è che "il Pd torni a parlare di questo con la società italiana, senza scorciatoie però. Se lo facciamo vinciamo la battaglia del consenso. E potremo tornare al governo. Se invece il Pd crede di tornarci con qualche manovra di palazzo, questa è la via più semplice per perdere nuovamente elezioni". È chiaro che nel programma del candidato segretario Marco Minniti sono esclusi ogni tipo di accordo. In corsa con 5 Stelle o centrodestra per creare nuove maggioranze.

"Avessimo noi un Presidente del Consiglio..."

La battuta, molto applaudita come altri passaggi dell'incontro, arriva quando viene affrontato il tema dell'assenza dell'Italia a Marrakesh il prossimo 10 dicembre per la firma del Global Migration Compact. È l'ultima crepa nella maggioranza del governo del popolo. Quel documento delle Nazioni Unite che Minniti ben conosce - è stata l'Italia "uomo ragno" che ha portato il tema Africa in Europa e poi a livello di Nazioni Unite; così come è stato il ministro Minniti a creare le condizioni perché l'Onu entrasse in Libia a tutela dei campi profughi - è uno strumento che qualsiasi democrazia sarebbe condividere. Se avessimo però un Presidente del consiglio...". In democrazia "le forme sono sostanza. Conte aveva detto, ok noi lo firmeremo. Era settembre. L'altro giorno Salvini si è alzato in aula e ha detto che non andremo a Marrakech e ha aggiunto che tra qualche minuto il Presidente Conte farà una dichiarazione per dire che farà quello che io vi sto dicendo. Non era mai successo che un ministro dell'Interno annunciasse quello che farà il premier. È una contraddizione in termini. Tecnicamente si chiama dipendenza".

"Ci vuole molta politica"

Nel libro di Minniti compare il troubleshooters, il risolutore di guai, figura chiave per la soluzione di tante crisi diplomatiche. L'ex ministro dell'Interno si è trovato molte volte in quel ruolo, a lavorare dietro le quinte per trovare una soluzione a crisi come quella di Ocalan, della guerra nei Balcani, in Libia, sempre lì, ai tempi di Gheddafi. Ma non si vede in questo ruolo per risolvere la crisi del Pd. "Non so se il risolutore di guai in questo caso può risolvere il problema fino in fondo. Di certo ci vuole molta politica, molta convinzione. "Servono - dice citando Lawrence e "I 7 pilastri della saggezza" - uomini e donne che sognano di giorno, sognatori pericolosi perché può darsi che recitino il loro sogno ad occhi aperti per attuarlo".

"La manovra? Un tema di fantasia..."

Per parlare della legge di bilancio, Minniti racconta l'aneddoto di quando era al liceo (classico) e arrivò per un periodo un nuovo compagno di classe. Il quale, durante il compito di greco, si metteva in prima fila, cominciava a tradurre la versione e dopo 40 minuti consegnava il compito tra lo stupore degli altri. Arrivò poi il momento della correzione, all'epoca pubblica, in classe. "Venne così fuori che quello che a noi era sembrato un fenomeno, era uno che non aveva tradotto una versione dal greco ma aveva svolto un componimento a piacere sulla base del titolo senza azzeccare neppure una riga di traduzione". Questa Manovra, spiega Minniti, "è fondata su tre parole: debito, condono, assistenza. Tre parole che anche in passato hanno portato l'Italia a sbattere. Quindi, la manovra va cambiata profondamente: servono investimenti che garantiscano equità sociale e nuova occupazione. Invece questo è solo un tema di fantasia". E si arriva così al punto, quello che Minniti definisce "l'avventurismo di questo governo". Dopo che "hanno tenuto per mesi l'Italia col fiato sospeso, hanno fatto bruciare miliardi in borsa e alle banche italiane, hanno fatto diminuire l'occupazione e precipitare la produzione per cui è tornato il segno - davanti al Pil; dopo tutto questo si accorgono che non è questione di decimali e che si può trattare? Tutto questo si chiama avventurismo ed ha a che fare con un governo "che gioca solo una partita: quella di prendere tempo per allargare il proprio consenso".