[il caso] Il ministro Gualtieri e il “giallo” del decreto Rilancio: pieni poteri e delega in bianco sui miliardi europei

I “pieni poteri” sono sempre un problema in democrazia. Se poi riguardano la risorse economiche cui il Paese affida la ripresa, la faccenda necessita di essere affrontata alla luce del sole nell’interesse di tutti: di chi si è arrogato questo potere, cioè il ministro economico Roberto Gualtieri; di chi ha scritto quella norma, un ufficio del Mef; dei cittadini, ovviamente. E’ necessario che venga chiarito subito il motivo: se dovesse essere, questo, un assaggio della tanto attesa “semplificazione”, un modo per combattere la burocrazia e tutti quei fastidiosissimi passaggi che bloccano ogni iniziativa anche urgente, fermiamoci un attimo e cerchiamo altro.

Il necessario chiarimento

Avrà quindi molto da chiarire stasera il ministro Gualtieri quando “sarà” (molto probabilmente collegato da remoto) nella Sala Mappamondo della Camera davanti alla Commissione Bilancio che deve licenziare il decreto Rilancio.

Succede che l’articolo 265 del decreto Rilancio prevede che tutte le risorse destinate con le tre norme finora emanate dal governo per fronteggiare la crisi (cura Italia, Liquidità e Rilancio) siano soggette a “monitoraggio” da parte del ministro economico (e i suoi uffici). Fin qui, nulla da eccepire. All’esito di tale monitoraggio però il ministro è autorizzato ad apportare “con decreto ministeriale” (cioè fatto in casa e concordato con il premier) le “variazioni di bilancio necessarie per rimodulare” le risorse assegnate con i tre diversi decreti. Ciascun decreto prevede questa possibilità. Il Rilancio va oltre e tratta come una cosa sola gli 80 miliardi fin qui stanziati. In poche parole: i decreti prevedono che il Mef potrà rivedere, decidere diversamante da quello che già prevedono distintamente i decreti, la destinazione e la quantità dei finanziamenti. Senza alcun passaggio parlamentare. In pratica, estremizzando un po’, il ministro potrà decidere di spendere come vuole i soldi fin qui stanziati per l’emergenza Covid.

Il vizio di fare da se

Il virus ha stravolto tutto, a cominciare dalle priorità e dalle libertà individuali. In nome della sicurezza abbiano accettato la privazione più grave, quella della libertà, imposta per decreto del premier. Poi il Parlamento ha iniziato ad aprire gli occhi e a rivendicare la propria agibilità. A Conte è stato spiegato che fare il premier non è come fare il professore, che non può decidere da solo e che il rito della democrazia resta imprescindibile anche nelle emergenze. Il Parlamento, seppure a fatica e con pochi margini, ha ripreso a funzionare. L’articolo 265 dimostra che le raccomandazioni di costituzionalisti e del Quirinale faticano ad essere rispettate. Ma anche che quei rompiscatole dei parlamentari hanno ben chiari limiti, confini e proprietà. Così un fronte bipartisan armato dal dem Stefano Ceccanti e dal professor Renato Brunetta (Fi) ha prodotto un emendamento che corregge i pieni poteri, e riporta in capo al Parlamento la scelta di come destinare le risorse.

L’emendamento bipartisan

Ceccanti in punto di diritto spiega che “il problema è istituzionale e non politico o di parte”. Parla di “innegabile punto di svolta qualitativo e quantitativo. Innegabile perché consentire nell’ambito di un decreto che tocca tutti gli ambiti della vita economico-sociale, una rimodulazione ex post mediante decreto ministeriale di somme assegnate in via legislativa, vuol dire consentire al Mef di andare ben oltre quanto previsto dalla legge di contabilità, che prevede rimodulazioni all’interno della stessa missione e comunque dello stesso Ministero, senza però toccare le spese dipendenti dal fattore legislativo”. Per intendersi: “Il Governo ha sicuramente il diritto-dovere di spendere in tempi brevi e con modalità efficaci, specie in un periodo di emergenza”. Ma è altrettanto vero che “non può essere superato” con tanto leggerezza il principio che “la legge di contabilità e finanza pubblica è di attuazione diretta dell’art. 81 della Costituzione”. Il professor Brunetta utilizza una di quelle metafore che calano a terra concetti più alti. “Il problema - dice - sono i mucchietti, cioè la risorse destinate a una necessità specifica del territorio e di una categoria. La legge di bilancio, la destinazione dei soldi e il controllo del debito sono attività tipiche del Parlamento. Consente, appunto, di fare i mucchietti, dividere le risorse in base alle esigenze del territorio cioè che mi ha eletto e che io qui rappresento”.

Vediamo oggi che dirà il ministro. Certo è agghiacciante vedere con quale facilità una norma così ambigua e pericolosa abbia potuto trovare spazio in un decreto del governo, pubblicato in Gazzetta e passato quindi al vaglio degli uffici del Quirinale senza che nessuno abbia battuto ciglio. Se poi, come senz’altro sarà, è ispirata da buona fede e ottime intenzioni, occorrerà fare molte correzioni. L’emendamento bipartisan Ceccanti-Brunetta è senz’altro un ottimo punto di partenza.

Maggioranza in pieno “congresso”

La forze politiche intanto, soprattutto la maggioranza, continuano ad intrecciarsi tra di loro e il governo a decidere poco o nulla. Gli Stati Generali, come previsto, sono finiti con nulla di fatto al di là delle meravigliose idee arrivate da circa 90 incontri.

Sospettato di inerzia, il segretario dem ha lanciato una bomba nello stagno fermo della coalizione che sostiene il Conte 2. Così facendo ha dato valore nazionale al voto amministrativo del 20 settembre, ha dato un chiaro avvertimento alla maggioranza Pd-M5s, Leu e Iv che sorregge lo stesso Conte e quindi l’avvenimento è destinato anche al premier, ha svelato che la coalizione giallorossa è tormentata di più e peggio di quella di centrodestra. Che dopo settimane di tormenti sembra essersi ricompattata grazie al passo indietro di Salvini sulla scelta dei candidati per regionali (sei regioni al voto) e comunali (circa mille comuni). E così, se due debolezze/incertezze – nel centrodestra e nel centrosinistra – potevano per la legge degli opposti dare più forza al premier in carica, aver messo a nudo e chiamato per nome le difficoltà dei giallorossi rischia di provocare l’implosione del governo. Anche perchè il voto delle regionali coinciderà con la Fase 3 del post Covid, con il temuto autunno dei disoccupati, della rabbia sociale in piazza e di una ripartenza che a quel punto non avrà più scuse per altri rinvii.

Il post di Zingaretti

Zingaretti ha lanciato il post su Facebook ieri a metà mattinata. Rompendo un silenzio “politico” di tre giorni in cui è successo di tutto: il sindaco Gori di Bergamo ha chiesto il congresso del Pd perché ora servono visione e incisività, doti di cui, secondo Gori, Zingaretti sarebbe sprovvisto; Salvini ha masticato il boccone amaro delle regionali, ha rinunciato ad umiliare Fratelli d’Italia e Forza Italia che si tengono i candidati di Puglia (Fitto) e Campania (De Luca) e ha ricompattato il centrodestra su toni più moderati consapevole che il virus ha distrutto i sovranismi; lato centrosinistra, Italia viva ha fatto quello che aveva promesso, cioè in Puglia ha lanciato come candidato governatore il sottosegretario Ivan Scalfarotto alla guida di una minicoalizione (con Calenda e + Europa) molto interessante per chi ha a cuore i temi di una sinistra moderna, riformista e progressista.

“Ridicoli… Peggio di Tafazzi”

“Le destre – ha scritto il segretario dem - combattono unite in tutte le Regioni anche se spesso all’opposizione sono divise. Per fortuna hanno candidati deboli, già bocciati in passato dagli elettori. Invece tra le forze politiche unite a sostegno del governo Conte prevalgono i No, i Ma, i Forse, le divisioni. Il motivo è ridicolo: si può governare insieme quattro anni l’Italia ma non una regione o un comune perché questo significherebbe alleanza strategica. Ridicolo!”.

I destinatari del messaggio sono tutti i partiti della coalizione, nessuno escluso. Lo stesso Pd, quella parte (Base Riformista) che da tempo lamenta di “subìre troppo la linea dettata da 5 Stelle e Conte”. Subìre forse è eccessivo. Di sicuro i veti incrociati sono paralizzanti e non fanno decidere su troppi dossier:Aspi, Giustizia, Alitalia, Mes, decreti sicurezza, politiche del lavoro. Non è una coincidenza se ieri sera Conte ha convocato un vertice a palazzo Chigi per definire il dossier Autostrade. La “revoca” sempre essere stata allontanata dal tavolo. E al tavolo ieri sera c’erano solo Gualtieri e De Micheli, i ministro Pd. Assenti i 5 stelle.

Due nuovi addii tra i 5 Stelle

A Italia Viva il segretario ha rinfacciato la scelta di non correre uniti nelle varie regioni. Però i renziani da tempo avevano annunciato che le regionali sarebbero state l’occasione per contarsi. Liste autonome ma in appoggio. Tranne in Puglia, in Liguria (Iv è stata fatta fuori dal tavolo con M5s) e forse in Veneto.

Zingaretti ieri ha voluto parlare soprattutto al Movimento e alle sue eterne indecisioni che producono veti incrociati e stallo nell’azione di governo. il Movimento perde consensi a rotta di collo lacerato tra ultragovernisti (Di Maio e Grillo) e movimentisti per il ritorno alle origini (Di Battista e Casaleggio). “Subito il congresso e non ci pensiamo più” dice il Dibba. “Sei fuori dal tempo” lo ha zittito Grillo. Intanto ieri se ne sono andati altri due parlamentari, la senatrice Alessandra Riccardi è approdata alla Lega e la deputata Alessandra Ermellino al Misto. La maggioranza al Senato scende così a 167 (magic Number 161) con margini sempre più a rischio.

Il caso Liguria

Eppure il Movimento continua a muoversi sulla scena politica come se avesse ancora il 33 per cento e il mondo in mano. Si ostina a fare liste e candidati governatori in tutte le regioni, In Liguria faticano a chiudere l’alleanza con il Pd. E dire che sarebbe l’unico esempio della tanto auspicata alleanza strutturale di governo (Pd e M5s ripulito di estremismi vari). Il Movimento vorrebbe che il Pd convergesse sul giornalista del Fatto quotidiano Ferruccio Sansa. Il Pd chiede, a quel punto, un passo indietro del Movimento in Campania, faccia pure la lista ma in appoggio a De Luca. La brava Ciarambino, candidata in Campania, capirà.

Scenari complessi. Del resto, scrive Zingaretti, “Tafazzi non è stato inventato per caso”.Una cosa è certa: in tutto questo agitarsi, improvvisamente è proprio Giuseppe Conte a sentirsi meno sicuro.