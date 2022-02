(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Il ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'Inca ha posto la questione di fiducia in Aula al Senato, a nome del governo sul decreto Milleproroghe. IL presidente di turno Ignazio la Russa ha dato la parola per le dichiarazioni di voto perché la conferenza dei capigruppo si era già espressa sulla fiducia (ANSA).