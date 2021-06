Milano, Berlusconi: su sindaco non è gara su tempi, stupiremo tutti

Milano, 25 giu. (askanews) - Quella del candidato sindaco a Milano "non è una gara sui tempi, ma sulla qualità delle idee e delle persone. Stupiremo tutti per la qualità della scelta, con nomi che non si leggono ancora sui giornali". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con una convention di partito a Milano. "Non vince chi ha già il candidato, ma chi trova il candidato migliore. Noi ci prenderemo tutto il tempo necessario per trovare un candidato che possa unire tutto il centrodestra", ha aggiunto.