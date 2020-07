(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Solidarietà e sicurezza sono valori che possono e debbono andare di pari passo. Per la verità sono mesi che poniamo questi temi. Ora ribadiamo, occorre lavorare affinché il Governo urgentemente e nella sua interezza affronti in maniera adeguata questa complessa materia". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti in relazione alla situazione dei migranti. (ANSA).