Migranti, von der leyen: accordo Ue-Tunisia forte,attuarlo presto

Roma, 16 lug. (askanews) - "I nostri team hanno lavorato duramente per realizzare un pacchetto forte, che rappresenta un investimento nella nostra prosperità condivisa, nella stabilità e nelle generazioni future". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nelle dichiarazioni alla stampa in Tunisia."Un pacchetto - ha aggiunto - che dobbiamo mettere in atto rapidamente". L'accordo è basato su "5 pilastri".