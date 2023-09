Migranti,Schlein:Pd rilancia con forza battaglia per lo ius soli

Roma, 16 set. (askanews) - "Io credo che sia ora per noi di rilanciare per noi una battaglia di civiltà quale è quella per il riconoscimento dello ius soli. Lo dobbiamo a sempre più numerosi bambine e bambine figli di stranieri ma che nascono e crescono nel nostro Paese , con noi. E che sono in tutto e per tutto italiani come noi ". Lo ha detto, fra l'altro, la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata a Parma da Enrico Mentana alla prima festa di Open.