Migranti, Schlein: è il governo che scredita l'Italia, non noi

Roma, 15 mar. (askanews) - E' il governo, e non l'opposizione, a gettare discredito sull'Italia, secondo Elly Schlein. La segretaria Pd lo ha detto parlando con i giornalisti alla Camera. "Quello che scredita l'Italia è avere un governo che non presenzia e sta in silenzio per giorni su una strage come quella che c'è stata".Ha concluso Schlein: "La domanda che abbiamo fatto non è tesa alla ricerca di un colpevole ma ad accertare la dinamica di quello che è accaduto per poter evitare che accada di nuovo. Perché non si è attivato il meccanismo di ricerca e soccorso che dovrebbe scattare sempre quando si tratta di un barcone di legno che Frontex aveva avvisato potesse essere carico di persone e che era in balia di condizioni del mare talmente difficili che i mezzi non adeguati della Guardia di finanzia sono dovuti tornare indietro due volte. Perché non è uscita la Guardia costiera? Non ci fermeremo finché non avremo risposta a questa semplice domanda".