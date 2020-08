Migranti, Salvini: Lamorgese incapace, aumentano sbarchi è colpa mia?

Roma, 26 ago. (askanews) - "Se gli sbarchi sono passati da 4mila a 18mila, se c'è un governo che tratta la Sicilia come campo profughi è colpa di Salvini? Questi signori si devono mettere d'accordo col cervello: io ho ridotto gli sbarchi, come ringraziamento la sinistra mi manda a processo rischiando 15 anni di carcere perchè ho bloccato gli sbarchi, i signori dopo di me hanno riaperto porti". Lo ha detto Matteo Salvini a Stasera Italia replicando alle critiche della ministra Lamorgese."Il ministro è incapace, abbiamo problemi economici in Italia? Sì, è utile in questo periodo far arrivare altri 10mila immigrati irregolari? No", ha aggiunto il leader della Lega.