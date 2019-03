[Il caso] Migranti, Salvini esautora due ministri grillini e riesce ad alzare il 'muro navale'. Col silenzio assenso del premier

Nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle evapora rinnegando se stesso due volte - nel voto al Senato sulla Diciotti in cui salva il ministro dell'Interno dal processo; con l'arresto per corruzione del presidente del consiglio comunale capitolino Marcello De Vito - Salvini può mettere a segno il suo trionfo. Che in certi tratti assomiglia anche ad un piccolo golpe. Perchè, delle due l'una: o la Direttiva del Viminale che martedì, nei fatti, ha portato al sequestro della nave Mare Jonio è "illegittima" dal momento che invade le competenze di ben due ministri, Trenta e Toninelli; oppure il ministro dell'Interno ha trovato il modo di alzare il famoso e più volte auspicato "muro navale". Modalità win-win. Come spesso accade. Anche se, come vedremo, le navi potranno sempre arrivare e far sbarcare i migranti se mettono in conto di finire sequestrate e con il comandante indagato.

Un piccolo golpe

Nella cornice di una giornata complessa e piena di appuntamenti importanti, rischiano di passare sotto silenzio alcuni "dettagli" del caso "Mare Jonio". La nave italiana della ong Mediterranea Saving Humans lunedì pomeriggio ha tratto in salvo 49 migranti in balia delle onde in acque internazionali. Martedì sera ha fatto ingresso nel porto di Lampedusa, ha potuto sbarcare tutti i migranti "in cambio" del sequestro probatorio della nave deciso dalla procura di Agrigento e dell'indagine a carico del comandante Pietro Marrone per immigrazione clandestina e "rifiuto di obbedire ad una nave da guerra". Dal Viminale minimizzano: "Il sequestro non è figlio della Direttiva". Ma mentre lo dicono non ci credono neppure loro. La verità è che in questi dieci mesi di governo più volte il ministro ha cercato di "fermare le navi delle ong" e "chiudere i porti" come dice la narrativa/propaganda leghista. Dopo la Seawatch, una quarantina di migranti tenuti al largo, in mare, per una decina di giorni a febbraio, il ministro era stato categorico: "Questa storia deve finire, trovate il modo perchè questo non si verifichi più". In quei giorni il Viminale aveva annunciato un decreto per chiudere i porti spiegando che "erano già iniziate le riunioni tecniche con gli esperti dell'Interno e delle Infrastrutture". La sicurezza e il controllo in mare - e questo è un punto determinante per comprendere il quadro - dipende dal ministro delle Infrastrutture e dalle Capitanerie di porto. Ma due mesi di riunioni non hanno prodotto il risultato sperato per l'impossibilità di superare, con leggi nazionali, l'intreccio delle convenzioni internazionali.

"Stop alle navi"

Alla fine Salvini ha dovuto ripiegare su una direttiva di 8 pagine, firmata solo da lui, che nei fatti sancisce lo stop alle navi, tutte. Si legge infatti a pagina 6: "A differenza che in altre zone del mare, nel mare territoriale non si applica il principio della libertà di navigazione garantita dagli articoli 58 e 87 della convenzione UNCLOS per cui le navi straniere non godono del diritto di navigare nel mare territoriale di uno stato costiero nè di accedervi senza il consenso di questo". L'invasione di competenza, e quindi l'esautoramento dei ministri, entrambi 5 Stelle, Elisabetta Trenta (Difesa) e Danilo Toninelli (Infrastrutture) è palese dagli indirizzi cui è stata recapitata la Direttiva. Se infatti Salvini può impartire ordini al Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al Comandante generale della Guardia di Finanza, non può - non potrebbe - fare altrettanto con il Comandante delle Capitanerie di porto che dipendono da Toninelli nè con il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare (Difesa). Ancora meno con il Capo di stato maggiore della Difesa a cui invece la Direttiva è stata inviata "per norma e conoscenza". Della serie, "si fa così e nessuno ostacoli".

"Stato di Polizia"

"Siamo davanti ad un provvedimento da stato di polizia" spiega l'ammiraglio Vittorio Alessandro, "nei fatti il ministro dell'Interno ha alzato un muro navale travalicando i confini dell'ordinamento marittimo in nome della sicurezza nazionale di cui è titolare, della lotta all'immigrazione e alimentando, in tutti i passaggi della Direttiva, il rischio terrorismo". L'ammiraglio illumina anche un altro passaggio della Direttiva: "Adesso tutte le navi straniere devono chiedere il permesso di entrare nelle acque nazionali. Ma questo è contrario all'articolo 17 della Convenzione Unclos per cui il mare territoriale è aperto a tutte le navi che sostano o transitano in modo inoffensivo". L'articolo 19 della stessa Convenzione stabilisce poi che "l'allontamento vale solo in caso di pericolo per la sicurezza nazionale". E insomma, spiega l'Ammiraglio, "ci vorrà poi un regolamento che spiega quando, nello specifico, scatta il pericolo per la sicurezza nazionale". Nel frattempo lo stop è in vigore.

"Non potevano dare l'alt"

Il senatore ex 5 Stelle e comandante di Marina Gregorio De Falco, che ha votato a favore del processo a Salvini, suggerisce un paio di approfondimenti. Il primo: "Il Comandante della nave 'Mare Jonio', Pietro Marrone, è stato indagato per rifiuto d'obbedienza a nave da guerra, per non aver adempiuto a quell'intimazione 'alt, fermate i motori' impartita da una motovedetta della Guardia di Finanza in alto mare. Ma le unità navali della Finanza - osserva De Falco - non possono essere definite a rigore 'navi da guerra', sono solo 'navi militari'". La differenza è sostanziale perchè il Codice della Navigazione (1099) punisce con la reclusione sino a due anni il Comandante della nave che non obbedisca ad un ordine di una nave da guerra nazionale. Il secondo riguarda l'ordine che la Finanza ha dato alla 'Mare Jonio' di fermare i motori. "E' un ordine pericoloso che il comandante non deve eseguire proprio perchè i motori accesi in mare servono a mantenere l'assetto. Soprattutto se c'è mare mosso com'era lunedì". Se fermi i motori, il moto ondoso può prendere il sopravvento e far perdere il controllo della nave. Bene ha fatto, quindi, il comandante Marrone a non obbedire. Eppure è finito indagato anche per questo.

"Approccio securtario"

E' chiaro che la magistratura non ha titolo di contestare una Direttiva ministeriale. A meno che la stessa non vada a ledere diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti e nel momento in cui ciò dovesse avvenire. Le osservazioni dell'ammiraglio e del comandante- senatore De Falco potranno essere utili alla difesa della 'Mare Jonio' e del suo comandante. Ma non c'è dubbio che la Direttiva di Salvini cambia le regole d'ingaggio in mare interpretando norme esistenti secondo un approccio securtario di cui, del resto lo stesso ministro non ha mai fatto mistero. Poi, è ovvio, che le funzioni e i ruoli dipendono da chi li incarna. Due ministri hanno accettato l'esproprio di competenze. Il Presidente del Consiglio, che è avvocato, ha taciuto. Questo non è mai successo. E non sarebbe probabilmente successo se al Viminale, al posto di Salvini, ci fossero Trenta o Toninelli.

Il precedente pericoloso

Dunque, il 19 e il 20 marzo 2019 sono una data importante nella storia di questo Paese. E' stato creato un precedente pericoloso. E questo è stato possibile per la debolezza dell'altra forza di governo, il Movimento 5 Stelle, alle prese non solo con l'arresto per corruzione di uno dei suoi leader (De Vito fu mr. Preferenze alle comunali del 2016 con oltre sei mila preferenze) ma anche con due scivolose mozioni di sfiducia (in votazione domattina) contro il ministro Toninelli che dunque non poteva certo mettersi a litigare con Salvini alla vigilia di un voto che lo insidia.

2 contrari e 12 assenti, il dissenso dei 5 Stelle

Il leader della Lega riesce, ancora una volta, a fare asso-piglia-tutto. Al Senato si porta a casa un tabellone elettronico colore verde (i voti a lui favorevoli sono stati 237) dove i "rossi" - i voti sfavorevoli - sono stati 61. Un fazzoletto nell'emiciclo. Nessun astenuto. Vittoria su tutta la linea. E pazienza per quei 12 grillini che non hanno votato più i 2 (Nugnes e Fattori) che hanno votato a favore del processo a Salvini "in nome di una delle nostre stelle che abbiano cucite sul cuore". Se è questo il massimo del dissenso rispetto al nuovo corso del Movimento, Salvini e Di Maio possono dormire sonni tranquilli. Fino alle Europee. Le navi, nel frattempo, possono anche continuare ad arrivare. Mettendo in conto il sequestro e l'indagine penale. L'arresto dell'equipaggio era e resta il sogno proibito di Salvini.