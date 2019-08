Migranti, Salvini: Conte mi ha chiesto di far sbarcare nave ong

Genova, 14 ago. (askanews) - "Conte mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di immigrati a bordo di una nave di una ong che però è straniera ed è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, dopo aver pranzato oggi a Genova con il governatore della Liguria, Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci ed il segretario ligure della Lega, Edoardo Rixi, nel giorno dell'anniversario del crollo di Ponte Morandi.