Migranti:Salvini,bene Mattarella,ma Italia no campo profughi

(ANSA) - L'AQUILA, 05 LUG - "In Italia entra chi ha il permesso di entrare, per quello che mi riguarda. L'Italia non può essere il campo profughi dell'Europa. Accogliere uomini e donne in fuga dalla guerra è un dovere sacrosanto, fare sbarcare 20 mila persone in poco tempo, come sta accadendo in Italia da qualche tempo, nel dopo Covid non è giusto nei confronti loro, non è giusto nei confronti degli italiani". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel pomeriggio, nella tappa dell'Aquila del suo tour in Abruzzo per promuovere il referendum sulla giustizia, rispondendo ai giornalisti sulle dichiarazioni del Capo dello Stato, Sergio Matteralla, in relazione alla questione migranti. Salvini ha incontrato i giornalisti prima di tenere un comizio nel centro storico. "Ogni sbarco è un regalo agli scafisti - ha aggiunto - quindi sono d'accordo con il presidente Mattarella quando dice che bisogna aiutare il continente africano, aiutare i suoi figli a non scappare, però non è possibile che l'Italia diventi un campo profughi a cielo aperto". (ANSA).