Migranti, palazzo Chigi: questione Gregoretti mai oggetto Cdm

Roma, 19 dic. (askanews) - "La questione relativa alla vicenda della nave 'Gregoretti' non figura all'ordine del giorno e non è stata oggetto di trattazione nell'ambito delle questioni 'varie ed eventuali' nel Consiglio dei Ministri" del 31 luglio 2019 "nè in altri successivi". Lo precisa il segretario generale della presidenza del Consiglio in una nota in risposta al Tribunale dei ministri di fornire informazioni sull'esistenza di ordini del giorno relativi al caso "Gregoretti" nelle riunioni del Consiglio dei ministri eventualmente tenutesi tra il 25 ed il 31 luglio 2019.La nota è contenuta negli atti trasmessi alla Giunta per le immunità sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sul caso Gregoretti.