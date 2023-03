Migranti, Meloni: "No a un mondo senza confini nazionale. Azione governo nel rispetto della legge "

"Migrazione fenomeno di potata amplissima e per questo ribadisco che il governo non intende piegarsi alle molte e potenti pressioni di chi vorrebbe imporre la visione di un mondo senza confini nazionale in nome di un indefinito diritto a migrare. L'azione del governo sara' incentrata al rispetto della legge mettendo fine alle anomalie al tema. Contrastare l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani, gestire i flussi in un quadro di responsabilita' che deve coinvolgere anche gli stati europei. Vogliamo essere di impulso per un rapporto paritetico con le popolazioni africane in modo da non costringerli a emigrare per una vita migliore. Non vogliamo restare sotto il ricatto di scafisti senza scrupoli che usano i migranti come scudi umani. Questi criminali non devono decidere chi puo' arrivare in Italia e chi no". Cosi' Giorgia Meloni al question time alla Camera dei Deputati.