Migranti, Meloni: in dl determinazione a sconfiggere trafficanti

Roma, 10 mar. (askanews) - "Il decreto legge approvato in Consiglio dei ministri ribadisce la nostra determinazione nello sconfiggere i trafficanti di esseri umani, combattere l'immigrazione illegale e fermare le morti in mare". Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il giorno dopo il Consiglio dei ministri che, riunito a Cutro, ha approvato il decreto.La premier nel post elenca quindi le "principali norme" approvate: pene fino a 30 anni per gli scafisti; procedure semplificate per le espulsioni; gestione ordinata dei flussi regolari.