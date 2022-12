Migranti: Meloni, governo non cambia rotta, no arrivi illegali

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Sui migranti "si parla di un cambio di rotta del governo. Assolutamente no. Il governo non intende cambiare posizione. La nostra posizione resta assolutamente la stessa: in Italia non si entra illegalmente, si entra solo legalmente, noi vogliamo combattere il traffico di esseri umani, gli ingressi illegali e le morti in mare. Non vogliamo in alcuno modo favorire i trafficanti di esseri umani". Così la premier Giorgia Meloni in un video su Facebook, sfogliando gli appunti della sua agenda. (ANSA).