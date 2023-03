Migranti, Meloni a Cutro per Cdm, applausi e protesta con peluche

Cutro (Kr), 9 mar. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata poco prima delle 16 in Comune a Cutro, dove presiederà il Consiglio dei ministri. All'odg, un decreto sui flussi regolari e il contrasto ai trafficanti di migranti.Al termine Meloni terrà una conferenza stampa. Con lei parteciperanno i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri interessati dal decreto, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, e il sottosegretario Alfredo Mantovano.L'arrivo della presidente del Consiglio al Palazzo Comunale di Cutro è stato accolto dagli applausi delle persone presenti, tenute a distanza dalle forze dell'ordine, che la premier ha ricambiato con un saluto prima di entrare in Comune.Prima che il corteo arrivasse a destinazione, passando lungo la via centrale del paese, alcuni manifestanti hanno lanciato dei peluche contro le auto.