Migranti-Green pass,Salvini attacca Lamorgese: assente e confusa

Roma, 10 ago. (askanews) - "Lamorgese? Un ministro assente. Le nostre coste sono assediate dagli sbarchi illegali come non avveniva da anni. Da ministro dell'Interno ho dimostrato che volere è potere, a settembre andrò a processo per aver contrastato, coi fatti e non a parole, la mangiatoia dell'immigrazione clandestina, facendo quello che mi avevano chiesto gli italiani con il loro voto. E lo rifarei". E' quanto scrive in un post su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini che oggi è impegnato in un tour in Campania anche per la raccolta di firme a favore dei quesiti referendari sulla giustizia."Sugli sbarchi clandestini stiamo tornando ai numeri disastrosi di qualche anno fa - ha aggiunto Salvini parlando con i giornalisti a margine di un incontro a Caserta -, il ministro dell'Interno si preoccupa di mandare i controlli agli italiani che vanno al bar, in spiaggia o in pizzeria e fa sbarcare anche in queste ore centinaia di immigrati irregolari non vaccinati che girano tranquillamente ovunque".Quanto al Green pass Salvini ha ribadito che "il ministro dell'Interno dovrebbe garantire la sicurezza su tutto il territorio nazionale, mi sembra abbia le idee molto confuse, rischia di fare danno, non si possono trasformare i baristi in bersaglieri" per controllare se i loro clienti abbiano il gress pass o meno, "facesse meglio il suo lavoro" ha poi concluso Salvini a proposito della ministra Lamorgese.