Migranti, Gasparri: incardinato caso Salvini, voto il 20 gennaio

Roma, 19 dic. (askanews) - "Abbiamo incardinato la vicenda del senatore Salvini, ci sono 30 giorni di tempo, abbiamo fissato un calendario dando al senatore Salvini 15 giorni per produrre memorie o eventualmente se voglia essere ascoltato dalla Giunta". Lo ha detto Maurizio Gasparri, presidente della Giunta per le immunità, al termine della riunione che ha fissato il calendario sul caso Gregoretti.L'ordine del giorno prevede sedute "l'8 gennaio alle 14, il 9 gennaio alle 8.30, il 13 alle 15.30, il 14 alle 20 e il 20 alle 17, la seduta in cui presumibilmente si dovrebbe andare al voto."Io sono relatore - ha aggiunto - avanzerò delle proposte all'esito dell'analisi della documentazione e seguendo la procedura dell'altra volta valutando se ci fossero motivazioni di ordine istituzionale nell'azione del ministro".