Migranti, fonti governo:emergenza potenzia espulsioni e rimpatri

Roma, 11 apr. (askanews) - Con la dichiarazione dello stato di emergenza per i migranti saranno coinvolte la Protezione Civile e la Croce Rossa italiana. E' quanto fanno sapere fonti di governo, al termine del Consiglio dei ministri.Allo stesso tempo, si potranno aumentare e rafforzare le strutture finalizzate al rimpatrio dei non aventi diritto alla permanenza in Italia (CPR), potenziando le attività di identificazione ed espulsione, aggiungono le fonti.