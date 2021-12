(ANSA) - ROMA, 03 DIC - In tema di migranti l'obiettivo è "proteggere i più deboli con cordoni umanitari dai paesi più vulnerabili, rafforzare i flussi legali, che sono una risorsa e non una minaccia per la nostra società". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, intervenendo alla conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues'. (ANSA).