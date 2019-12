Migranti, Di Maio: M5s voterà autorizzazione a procedere per Salvini

Roma, 18 dic. (askanews) - M5s voterà a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda della nave Gregoretti. "Il blocco della Gregoretti - spiega Di Maio - non fu un'azione decisa dal governo (a differenza di quanto avvenne per la Diciotti, ndr), ma del ministro dell'Interno Salvini. L'interesse pubblico non c'era, le redistribuzioni già avvenivano. Fu un'azione personale del singolo ministro".