(ANSA) - ROMA, 16 OTT - L'accordo raggiunto a Malta sull'immigrazione, "rappresenta una tappa significativa" ma "non risolutiva, in un percorso che l'Italia inquadra in un sistema europeo sostenibile ed efficace sia nella redistribuzione che nei rimpatri". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo al Senato sul Consiglio europeo di giovedì e venerdì.