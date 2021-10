Michetti lascia il Campidoglio: 'darò contributo civico a Roma'

Roma, 30 ott. (askanews) - Il candidato Sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti, sconfitto al ballottaggio da Roberto Gualtieri, non sarà il capo dell'oppoosizone alla nuova Giunta di centrosinistra capitolina: si è dimesso dalla carica di consigliere comunale."La mia decisione di dimettermi dalla carica di consigliere comunale - ha argomentato Michetti su Fb la scelta- nasce dalla sempre più pressante consapevolezza dell'importanza di continuare ad assicurare in via prioritaria - nell'attuale contesto storico politico ed economico amministrativo - la formazione, l'aggiornamento e l'assistenza ad amministratori e funzionari pubblici, ambito a cui dedicherò il massimo impegno per proseguire il percorso di valorizzazione delle risorse umane della Pubblica Amministrazione.In tal modo - anche nella qualità di Presidente della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - potrò continuare ad offrire un contributo civico alla buona amministrazione, indubbiamente superiore rispetto a quanto potrei garantire ove assumessi il ruolo politico di consigliere di opposizione"."Nel ringraziare infinitamente - ha concluso- tutti coloro che mi hanno sostenuto resterò, con pieno senso di responsabilità, sempre e comunque a disposizione di Roma Capitale per quelle che sono le mie specifiche competenze e senza che ciò comporti alcuna spesa a carico delle casse comunali".