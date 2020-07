Mezzo secolo fa addio a Salazar,il dittatore che governò di più

Roma, 26 lug. (askanews) - Domani, lunedì 27 luglio ricorre il cinquantennale della morte di António de Oliveira Salazar (Vimieiro 1889 - Lisbona 1970), il dittatore che più a lungo da governato in Europa, dal 1932 al 1968, da Hitler ai Beatles. Il libro "L'incredibile storia di António Salazar, il dittatore che morì due volte" di Marco Ferrari, edito da Laterza, ci parla di questo personaggio che mantenne il potere in Portogallo con il sostegno della chiesa e degli agrari, sopprimendo i sindacati, la libertà di stampa ed ogni altro tipo di opposizione politica o di dissidenza.Il supporto politico del salazarismo fu il partito unico, l'Unione Nazionale. Il supporto repressivo fu la PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado). Erano più di 20 mila gli addetti della Pide, ma è calcolato che icollaboratori ammontavano a 200 mila. Le persone assassinate e torturate sono state più di 22.800 in 40 anni di dittatura.Salazar fu colpito da un ictus cerebrale invalidante, conseguenza postuma di un banale incidente avvenuto nel Forte di Santo Antonio, dove era solito passare le vacanze. Il 3 agosto si sedette sulla seggiola del callista Augusto Hilario - una sedia da regista - ma la stoffa si ruppe e lui batté la testa sul pavimento. In uno stato confusionale che durò parecchi mesi, venne sostituito al potere da Marcelo Caetano ma nessuno osò dirglielo. Per dimostrargli che era ancora al potere giornali e trasmissioni televisive venivano costruite solo per lui. Il libro parte proprio da quell'incidente e dalla messinscena che venne imbastita (ricorda un po' il film "Good Bye, Lenin!" del 2003 di Wolfgang Becker). Salazar era figlio della campagna oscurantista portoghese, aveva frequentato il seminario, aveva un carattere chiuso, non viaggiava, era una personalità invisibile che comandava il più grande impero coloniale del pianeta. Pensava che il compito di guidare, civilizzare e cristianizzare la vastità dell'impero fosse un ordine che gli venisse direttamente da Dio. Per questo non avviò mai la decolonizzazione e pianse quando il Portogallo cominciò a perdere i granelli del percorso delle vie delle spezie, a cominciare da Goa, la Roma d'Oriente annessa dall'India nel 1961.La dissoluzione della dittatura si consumò tra le mangrovie d'Africa dove andò a morire una generazione di giovani. Nacque da lì la ribellione dei capitani, il movimento delle forze armate portoghesi che portò alla rivoluzione dei garofani, il 25 aprile del 1974. Salazar non c'era più, dopo due anni di finzione, nel 1970 era morto per davvero e il suo successore Marcelo Caetano non riuscì a conservare la fedeltà delle forze armate.Marco Ferrari, già autore del fortunato "Alla rivoluzione sulla Due Cavalli", da cui ha tratto la sceneggiatura dell'omonimo film che ha vinto il pardo d'oro al Festival di Locarno 2001, ci conduce per mano in un Portogallo sconosciuto, oscurantista, chiuso, ancora colonialista, prima che la rivoluzione del 1974 lo riportasse in Europa.