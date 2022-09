Un mese di energia a prezzi calmierati per le imprese. E’ la prima di un piano in 5 mosse del governo

Un poker di mosse per tentare di tenere l’Italia fuori dal gorgo delle folle corsa del gas e dall’inflazione ormai all’8,4%, solo in parte giustificata dall’aumento delle materie prime e per lo più di natura speculativa. Poi forse alcuni gridi di allarme sono esagerati. “Un quinto dell’industria italiana rischia di fermarsi” ha denunciato il numero 1 di Confindustria Carlo Bonomi due giorni fa. Sindacati e associazioni di categoria producono stime disastrose: 120 centomila disoccupati, decine di migliaia di aziende a un passo dal chiudere perché “banalmente non conviene più stare aperti”. Certo è che, pur facendo la tara a molte manifestazioni e denunce, la situazione è parecchio grave. Nessuno ha la bacchetta magica. Meno che mai un governo sfiduciato un mese fa e in carica per gli affari correnti. La campagna elettorale è la peggior medicina in casi come questi: tutti promettono, pochi analizzano.

La prima di cinque mosse

Il governo Draghi, seppur in uscita, sta monitorando la situazione e lo farà fino all’ultimo secondo in cui starà a palazzo Chigi. Non pochi si aspettano un colpo alla Draghi. Un whatever it takes contro il caro energia e la speculazione. Senza enfatizzare il passato, consapevoli che il governo ha finora impiegato 50 miliardi per attutire il disagio di famiglie ed imprese e stando con i piedi a terra, il governo intende procedere con cinque mosse. Mossa numero uno: lo Stato metterà a disposizione delle aziende, grandi e piccole purché energivore, 18 terawattori di energia e due miliardi di mc di gas. Se si considera che il fabbisogno nazionale è pari a circa 318 terawattori, parliamo dell’energia necessaria per un mese di lavoro. Da qui, in sostanza fino a quando si spera che siano operative le decisioni europee. La mossa numero 2 è stata fatta mercoledì e riguarda il nostro del carburante: prezzo calmierato di 30 centesimi fino al 5 ottobre. La mossa numero 3 è un decreto che non sarà però pronto prima della prossima settimana. Si parla di altri 10 miliardi per famiglie ed imprese. La mossa numero 4 è il Piano di risparmio energetico illustrato ieri dal ministro Cingolani: piccoli accorgimenti che possono portare ad un risparmio dai 3 ai 6 miliardi di mc di gas (il nostro fabbisogno annuale è di circa 70 miliardi di mc).

La parola a Cingolani

E’ stato il ministro per la Transizione ecologica ieri a presentare nel Consiglio dei ministri l'informativa e il Piano di risparmio energetico relativo al settore civile, abitativo, residenziale, sia pubblico che privato. La prima mossa è appunto l' energy release (circa 18 twh) e il gas release (circa 2 miliardi di metri cubi), cioè la fornitura di energia a prezzi controllati per supportare le aziende energivore e gasivore. Questi due interventi verranno finalizzati entro la prima metà del mese. Si tratta di un tesoretto di energia di cui dispone il governo, tramite Gse, acquistato tra marzo e aprile con i prezzi di allora, cioè un terzo rispetto a quelli attuali. Non è un price cap ma è una bella boccata d’ossigeno per le aziende che rischiano di chiudere perché stare aperti non è più conveniente visto che i costi dell’energia mangiano tutto il profitto o quasi.

Nell'ambito delle imprese si ragiona su risparmi per le cosiddette “interrompibili”, quelle cioè che possono modificare i cicli di produzione senza danni. Una delle proposte è lanciare una manifestazione di interesse per le aziende che sono disponibili a interrompere il ciclo di produzione ad esempio per due o tre giorni. Molto probabilmente aiutati in questa scelta con incentivi. E' anche possibile organizzare un piano programmato dei consumi, per esempio cercando di capire chi può rinviare alcune produzioni o anticipare le manutenzioni rispetto alla seconda metà dell'inverno, quando gli stoccaggi si saranno ridotti.

Il Piano di risparmio energetico

Contestualmente - e siamo alla mossa numero 2 - , e' stato presentato il Piano i risparmio gas relativo al settore civile, abitativo, residenziale, sia pubblico che privato. Per lo Stato e per i cittadini italiani la parola chiave della prossima stagione autunno-inverno è risparmio di energia. E andando incontro al freddo, il riscaldamento sarà protagonista della stretta. I termosifoni non potranno più andare a pieno regime, si potrebbe tenerli spenti anche per due ore in più rispetto al passato e contenere la temperatura di due gradi nelle aree del Paese in cui il clima è più clemente. Anche su luce e gas bisognerà avere comportamenti virtuosi, per evitare bollette esorbitanti. In genere il 15 ottobre viene acceso il riscaldamento in circa 4.300 comuni italiani (zona climatica E) che comprendono grandi città come Milano, Torino, Bologna, Venezia. Vedremo se sarà proprio necessario accendere. Nel caso si dovrà accenderli una o due ore in meno e tenerli uno o due grado più bassi. 18 gradi anziché venti, 19 invece di 21. Come si vede, nulla di stravolgente, alla faccia delle Cassandre che pronosticano case gelate e buie. Con piccoli accorgimenti, la minima riduzione delle temperature del riscaldamento, l'utilizzo di combustibili alternativi per limitati periodi e l'utilizzo ottimizzato dell'energia sarà possibile conseguire risparmi variabili dell'ordine tra 3 e 6 miliardi di metri cubi di gas in un anno. Questo piano di risparmio - è stato spiegato - è basato su studi certificati condotti da Enea in materia di consumo e risparmio energetico. Verrà poi lanciata una campagna informativa che spiegherà alcuni semplici accorgimenti per ridurre l'uso del gas attraverso un migliore utilizzo del riscaldamento e degli elettrodomestici. Dovrebbero essere conoscenze già entrate nella nostra prassi quotidiana, tra le abitudini di una civiltà che da un decennio parla di climate change e sue conseguenze. Risparmiare, in questo caso, vuol dire anche tutelare il clima.

Tutti a scuola e stoccaggi in ordine

Il ministro ha anche riportato la situazione degli stoccaggi, che si avvicinano all’83%. La media degli anni passati era tra l’87 e l89 per cento. Riusciremo comunque - con o senza Russia - ad arrivare al 90 per cento entro la fine di ottobre. Andiamo meglio degli altri Paesi europei perché il governo Draghi si è mosso fin dall’autunno 2021 - quando a prescindere dalla guerra erano chiari gli intenti speculativi sul gas - per diversificare le nostre fonti energetiche. Fonti di governo escludono al momento il ritorno alla Dad (Didattica a distanza) nella scuola e allo smart working nella Pubblica amministrazione. “Non scherziamo - ha detto Cingolani durante la riunione - nessuno ha mai pensato alla Dad per risparmiare".

Chi controlla chi?

Se nel privato ci si affida alla responsabilità e al bisogno di spendere meno, sarà più difficile controllare il rispetto delle misure negli edifici pubblici dove in genere, non a caso, riscaldamento nell’inverno e aria condizionata d’estate vengono sparate alla faccia di ogni criterio e necessità. Che sia riscaldamento o luce o pc, le misure di risparmio dei consumi negli edifici dello Stato o delle Regioni vengono decise in autonomia dalle singole amministrazioni e magari messe a confronto e coordinate a livello centrale. Su questo punto potrebbe arrivare una direttiva, qualcosa in più di una moral suasion. E’ chiaro che saranno esentate le strutture sanitarie e le residenze per anziani.

E intanto si lavora a Bruxelles

Cingolani ha rinviato per ulteriori dettagli a dopo il 9 settembre, il giorno in cui i 27 ministri dell’ambiente europei sono convocati a Bruxelles per decidere una volta per tutte cosa fare per fronteggiare i ricatti di Mosca. Durante il Cdm è stato fatto notare come nella settimana tra il 23 e il 27 agosto il prezzo del gas ad Amsterdam abbia toccato livelli mai visti (340 euro per mgw) in vista della chiusura di Nordstream dal 31 agosto al 2 settembre, cioè oggi. Dal 28 agosto in poi la flessione costante. La prova che il prezzo risente molto dei ricatti di Mosca rispetto all’Europa suo cliente fisso e quasi esclusivo (anche Gazrprom da qualche mese sta diversificando).

Da qui al 9 possono, devono, succedere tante cose. Almeno cosi sperano Draghi e Cingolani che tessono la propria tela. Con Bruxelles, Parigi e Berlino. Il Presidente del Consiglio punta a realizzare quanto chiede da gennaio: il price cap europeo, ovverosia un prezzo politico al costo del gas. E’ il Cancelliere tedesco Olaf Sholtz il principale ostacolo a questa decisione, convinto che il patto europeo sui prezzi possa diventare un boomerang per le nostre economie. La presidente Ursula von der Leyen, con cui Draghi è in contatto costante, avrebbe promesso di favorire l’intesa offrendo la sponda della Commissione. Analoga mossa è in corso con l’Eliseo: il presidente Macron è favorevole al prezzo politico concordato sul gas ma lo vincola alla riforma delle regole del mercato dell’energia europeo. I tecnici italiani vicini al dossier sostengono che per il price cap basterebbe un regolamento per renderlo subito operativo “in quanto misura provvisoria ed emergenziale”. E’ chiaro che sarebbe Bruxelles, e non ciascuno stato, a mettere la differenza di danaro utile a compensare la forbice tra il prezzo garantito e quello di mercato. Gli economisti sono sicuri che basterebbe questo per fermare la folle speculazione in atto. Più complicato invece disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell’energia elettrica.

Il nodo dello scostamento di bilancio

Il problema è che se dovesse fallire l’operazione del price cap è chiaro che il governo, per quanto uscente, si troverebbe a fare i conti con la necessità di uno scostamento di bilancio. Cosa che Draghi non è intenzionato a fare per evitare che l’Italia, già esposta per via del debito e delle fibrillazioni politiche, finisca sotto attacco su debito e spread. Nel caso, sarà il governo che subentrerà a prendere una decisione così gravosa. E i favoriti, cioè Fratelli d’Italia, non sono favorevoli a fare nuovo debito. “Dobbiamo prima vedere i conti” ripete quasi ogni giorno Giorgia Meloni. Di parere contrario Salvini, che lo chiede da mesi, e anche Forza Italia. Come si cambia quando da opposizione si sta per diventare maggioranza con regole e responsabilità da rispettare.