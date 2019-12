Tra la “sintesi” e “il duello”, chissà cosa resterà del premier Giuseppe Conte da qui all’11 dicembre. Cosa resterà, soprattutto, della maggiorana del Conte 2. La “sintesi” è quella che è stata trovata stanotte a palazzo Chigi per non far esplodere la questione del Mes, il Fondo salva stati europeo finito da tre settimane nel tritacarne della politica perchè usato dalla Lega come grimaldello per scardinare la maggioranza. Una trappola dove i 5 Stelle sono finiti dentro mani e piedi e da dove è oggettivamente difficile tirarli fuori. A meno che non mettano in conto una spaccatura magari non massiccia nei numeri ma senza ritorno. Un nome su tutti, quello di Pierluigi Paragone. Una “sintesi” la cui parola chiave è “schema pacchetto” di cui il ministro economico Roberto Gualtieri già parlò mercoledì scorso in audizione al Senato. E poiché il “pacchetto” - oltre il Mes anche l’unione bancaria e un sistema di fiscalità comune- non è ancora pronto, ecco che i tempi potrebbero essere un po’ più lunghi. Un contentino prezioso per i 5 Stelle.

Il nuovo duello al Senato

Il duello è quello che attende oggi Conte in Parlamento, prima alla Camera (ore 13) e poi al Senato (ore 15.30) dove ritroverà Matteo Salvini circa cento giorni avergli detto in faccia “visto che non avete voi il coraggio, vado io dal Presidente della Repubblica a rassegnare l’incarico…”. Il premier è “convocato” dalle opposizioni che lo accusano, addirittura, di “alto tradimento”. Il Presidente del Consiglio ha passato la domenica a prepararsi per “spazzare via una dopo l’altra tutte le fesserie dette da un’opposizione irresponsabile”. Un lavoro certosino di ricerca di verbali di sedute del Consiglio dei ministri, trascrizioni, documenti, ordini del giorno, risoluzioni che hanno accompagnato l’iter legislativo della riforma del Mes gestita ai tempi del Conte 1 da quelle forze politiche, Lega e 5 Stelle, che adesso lo attaccano. Cioè attaccano se stesse.

Deciderà il Parlamento

Ma il duello di oggi non esiste senza la “sintesi” di ieri sera. Che è un capolavoro come sempre di equilibrismo e di dialettica. Per poi lasciare al Parlamento l’ultima parola. Con Di Maio che per tutto il vertice ha ricordato di non essere in grado di “controllare i gruppi”. E siccome tutta la faccenda viene alla fine delegata al voto del Parlamento che dovrà votare le risoluzioni e quindi assumersi la responsabilità di far mancare i voti alla maggioranza, abbiamo davanti altri giorni di caos. Almeno fino al 10 dicembre. E’ importante infatti fissare la tempistica dei prossimi giorni: oggi l’informativa di Conte (non ci saranno voti); mercoledì 4 dicembre è convocato l’Eurogruppo dove i ministri economici europei dovranno stilare il piano definitivo sul Mes e la road map per l’unione bancaria; il 10 dicembre sono previste le comunicazioni di Conte sul Mes (nelle versione approvata dall’eurogruppo del 4 dicembre) che saranno seguite dal voto dell’aula; il 12 e il 13 dicembre a Bruxelles i leader della Ue, tra cui Conte, dovranno dare il via libera al Mes. In sostanza altri dieci giorni di passione. Senza contare che tra Camera e Senato sono in votazione il decreto fiscale e la legge di bilancio carichi entrambi di tensioni e passaggi stretti. Tutto deve essere approvato entro la fine dell’anno.

Il “no grazie” dei renziani

L’appuntamento era alle sette di sera. E c’è subito una sorpresa. La delegazione di Italia viva non si presenta: nè la ministra Bellanova nè il responsabile economico Marattin. “Non ci siamo perchè siamo stufi dei litigi - ha spiegato poco dopo Matteo Renzi ospite a “Non è l’arena” - Il problema è tra Pd e 5 Stelle. Trovino loro un accordo e poi noi ci siamo. In tutta franchezza il Mes non danneggia l’Italia ma aiuta i tedeschi. Chiarito questo punto noi siamo d’accordo con il premier Conte e il ministro Gualtieri, andare avanti, nessun rinvio, evitare figuracce all’Italia”. La posizione di Italia viva è in realtà un po’ più articolata e viene riferita da fonti renziane in questi termini: “Il pericolo per la democrazia non sta nel Mes ma nel mondo in cui Lega e Fratelli d’Italia stanno inquinando il dibattito pubblico con una quantità inverosimile di balle”; il Mes deve andare avanti perchè “il governo non può rifiutare un trattato che ha evitato la linea iper rigorista dei paesi del nord europa e per cui quindi bisogna essere soddisfatti”. In un mondo normale, sempre secondo le fonti di Iv, sarebbe invece necessario concentrare le energie su “tre questioni di cui purtroppo non si parla: lo schema unico di assicurazione sui depositi; i possibili e sciagurati cambiamenti nella ponderazione dei titoli di Stato; il nuovo strumento di convergenza del bilancio comunitario”. Aspetti molto tecnici che dicono una cosa semplice: stiamo perdendo tempo tempo sul dossier sbagliato perchè tutto sommato inoffensivo.

Quattro ore di gelo

Il vertice inizia con quasi un’ora di ritardo. Con il premier Conte ci sono i ministri Roberto Gualtieri(Economia), Stefano Patuanelli(Mise) e i capi delegazione Luigi Di Maio(M5S), Dario Franceschini(Pd) e Roberto Speranza(LeU). Filtrano indiscrezioni su un clima molto teso, praticamente un tutti contro Di Maio che insiste con la necessità di rinviare il voto sul Mes, quanto meno di chiederlo in sede di Ecofin mercoledì. Ma non è possibile. Sarebbe una figuraccia senza precedenti visto che l’Italia, e nella fattispecie i vicepremier Salvini e Di Maio, hanno approvato ai tempi del Conte 1 ogni singolo step di quella trattativa. “Guardate che non posso dare garanzie sui miei gruppi, se andiamo al voto non posso dare certezze” ha ripetuto più volte Di Maio. Davanti a lui, inflessibili, Conte, Gualtieri, Franceschini, lo stesso Speranza. Per tre ore Di Maio prova a strappare il rinvio. Ma senza esito. E così prende forma il compromesso che era già nella testa di Conte e anche in quella del ministro Gualtieri quando mercoledì s’è presentato al Senato e in audizione ha messo in fila “gli aspetti comici di questo dibattito surreale sul Mes”. Poiché non esiste in alcun modo la possibilità di rinviare, saremmo coperti dal ridicolo con conseguenze gravi anche per lo spread, sarà il Parlamento a decidere. In trasparenza, di modo che nessuno poi potrà dire “io non c’ero” o “non sapevo”. Di quelle quattro ore, dalle 20 a mezzanotte, almeno una è necessaria per scrivere il comunicato finale. Quello congiunto.

Tensioni anche nel comunicato finale

Ingoiato il compromesso, nessun rinvio ma decide il Parlamento, Di Maio deve però come sempre trovare il modo di raccontare fuori una versione dei fatti che non lo mostri sconfitto. Per il capo politico dei 5 Stelle è fondamentale che nel comunicato ci sia da qualche parte, in qualche la parola “rinvio”. Ma così non è. Anzi. La prima parte è sui contenuti. “In vista della prossima riunione dell'Eurogruppo (mercoledì, ndr) il Governo affronterà il negoziato riguardante l'Unione Economica e Monetaria (completamento della riforma del Mes, lo strumento di bilancio per la competitività e la convergenza e definizione della road map sull'unione bancaria) seguendo una logica di “pacchetto”. Significa che oltre al Mes l’Italia cercherà di portare avanti insieme anche gli altri strumenti che assai più del Mes possono condizionare le singole economie nazionale e sovrane come l’unione bancaria e regole sulla competitività.

La seconda parte è sul metodo. E visti e considerati tre settimane di polemiche assurde, adesso la parola può toccare solo al Parlamento. “Ogni decisione - si legge ancora nel comunicato - diventerà in ogni caso definitiva solo dopo che il Parlamento si sarà pronunciato a partire dalle risoluzioni che saranno approvate l'11 dicembre. Tutto questo - si conclude - in linea con i punti 12) e 13) della risoluzione del Parlamento approvata il 12 giugno 2019”.

I punti 12 e 13 della risoluzione del giugno 2019, a firma Molinari-D'Uva (allora era in carica il governo M5S-Lega) impegnano il governo “a promuovere, in sede europea, una valutazione congiunta dei tre elementi del pacchetto di approfondimento dell'unione economica e monetaria, riservandosi di esprimere la valutazione finale solo all'esito della dettagliata definizione di tutte le varie componenti del pacchetto che possa consentire una condivisione politica di tutte le misure interessate, secondo una logica di equilibrio complessivo”. Quella stessa risoluzione impegna il governo

anche a “sospendere ogni determinazione definitiva finche' il Parlamento non si sia pronunciato”. Da notare che saremmo arrivati a questo punto molto probabilmente senza il fake-dibattito delle ultime tre settimane.

Perde Di Maio. Per ora, almeno

La parola “rinvio” è assente dal comunicato finale. E questo per Di Maio è un passo indietro rispetto agli ultimatum dell’ultima settimana. E così, appena lasciato palazzo Chigi, fonti del Movimento decidono che è meglio fare una chiosa al comunicato finale. “Il Parlamento è sovrano ed è un bene che si sia deciso di non dare nessuna luce verde fino a quando il parlamento non ne discuterà. E’ il Parlamento che parla per primo. Per noi tante cose nell'Unione Economica e Monetaria vanno riviste”. Ben diverso dal “non possiamo firmare al buio, c’è solo il rinvio” con cui si era entrato ieri sera a palazzo Chigi. La chiosa postuma del capo grillino, mette in modo la controchiosa del capo delegazione Pd Dario Franceschini. “Bene l'incontro di stasera sul Mes - dice ormai a notte fonda il ministro dei beni culturali - Nessuna richiesta di rinvio all'Ue ma un mandato che rafforza il ministro Gualtieri a trattare al meglio l'accordo sul tavolo europeo già dal 4 dicembre. Ovviamente sarà poi il Parlamento a pronunciarsi definitivamente sulle decisioni assunte”. E a quel punto si vedrà se c’è veramente qualcuno nella maggioranza che oltre a cercare la crisi, poi la vuole anche per davvero.