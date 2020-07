Mes: Salvini, Gualtieri difende Troika anzichè gli italiani

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Pur di rifilarci il Mes come pretende il suo Pd, il ministro Gualtieri parla di problemi di cassa per l'Italia. Dopo mesi di lockdown cosa si aspettava? Quello di Gualtieri è un pessimo segnale per i mercati e un'assurdità dopo i successi delle ultime aste dei Btp. Anziché gli italiani, il Pd tutela gli interessi della Troika. Questo governo mette in pericolo l'Italia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA).