Mes, Meloni: discuterne ora non è nell'interesse dell'Italia

Roma, 28 giu. (askanews) - Sul Mes "non è un tema di merito ma di metodo, che prescinde dall'idea che abbiamo sull'utilità di questo strumento". Il punto che ho posto "è capire se per il Parlamento sia questo il momento per discutere questa materia, cioè se è giusto che si proceda a una ratifica senza sapere il contesto, senza conoscere il quadro generale. Secondo me è corretto porre sul tavolo i problemi nella loro interezza". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle sue repliche dopo le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue di domani e dopodomani a Bruxelles."Voglio cercare di interesse di difendere l'interesse italiano, discutere adesso di quest'argomento non è nell'interesse italiano", ha ribadito Meloni.