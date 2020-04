Mes, Gentiloni: Italia libera di scegliere. Non farei tragedia

Roma, 26 apr. (askanews) - "Queste linee di credito sono uno degli strumenti, non certo il principale, su cui stiamo lavorando: non ne farei una tragedia perchè l'Italia è perfettamente libera se decidere di fare ricorso a questo strumento o non farlo". A spiegarlo è stato il Commissario agli Affari economici della Commissione europea Paolo Gentiloni, intervenendo a "Mezz'ora In più" su Rai 3. "Da parte di forze di opposizione antieuropeiste il Mes è stato individuato come una specie di Spectre" aggiunge Gentiloni.