Mes, Conte: 'Maggioranza c'è'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il Mes è un processo riformatore che va avanti da un anno e mezzo: non c'è da decidere se si attiverà o meno il Mes ma farò comunicazioni in Parlamento per spiegare quali temi affronterò al Consiglio Ue. Condividerò tutti i passaggi con le forze di maggioranza. Non drammatizzare i passaggi: le forze di maggioranza ci sono, ci sono state e ci saranno". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "La versione finale del Mes ed eventualmente l'attivazione o meno passerà comunque dal Parlamento", ha aggiunto.