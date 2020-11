Mes 1, Mes 2: cosa sono, a cosa servono e perchè possono essere utili

Rieccoci con la pillola avvelenata del Mes. E' come fare un balzo indietro di un anno, all'autunno 2019, al confronto sulla riforma del fondo europeo Salva-Stati e al fantasma di una ristrutturazione del debito imposta ad un'Italia ipoteticamente in bancarotta. Ma come, non si era detto che i soldi del Mes arrivavano senza condizioni? Sì, ma questo riguarda il Mes 2, mentre la riforma in discussione nelle prossime due settimane riguarda l'altro, il Mes 1, l'originale Fondo Salva-Stati, che a noi, peraltro, interessa molto perché ci sono dentro i soldi per i salvataggi delle banche, che in Italia traballano spesso. Non ci avete capito niente? E' assolutamente comprensibile: la saga del Mes è una delle più ingarbugliate degli ultimi anni, anche per molti protagonisti, che attaccano il Mes 2, quello della sanità, come se fosse il Mes 1, quello del debito. Anzitutto, dunque, cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

Il Fondo Salva-Stati

Il Fondo Salva-Stati nasce all'inizio del decennio, in risposta alla Grande Crisi finanziaria. Non è un organismo comunitario, ma è gestito (è una differenza cruciale) direttamente dai governi. Interviene a salvare paesi sull'orlo della bancarotta, in cambio di riforme, sacrifici, anche tagli del debito pubblico nelle mani dei privati. E' il Mes della Troika, il triumvirato (Ue – Bce – Fmi) che ha amministrato le durissime ricette dell'austerità alla Grecia. Mentre si discuteva, un anno fa, di una riforma che lo ammorbidisse è arrivata l'epidemia. La tragedia del virus ha congelato questo dibattito. I governi hanno preso 240 miliardi di euro dei fondi a disposizione del Mes, aprendo un nuovo sportello (il Mes 2) destinato specificamente ad interventi per la sanità. I soldi (per l'Italia si tratta di 36 miliardi di euro) sono disponibili a richiesta, senza alcuna condizione – è stato più volte dichiarato e garantito – che non sia l'impegno di spenderli per la sanità. In Italia, tuttavia, la polemica è continuata come se questo nuovo sportello – il Mes 2, ma un buon PR gli avrebbe trovato un altro nome – avesse, a dispetto delle assicurazioni ufficiali, gli stessi vincoli e le stesse condizioni dell'originale Fondo Salva-Stati. Non è così, sono due binari separati e distinti, ma il governo ha comunque altri due anni di tempo per decidere se attingere o no a questi 36 miliardi.

La riformna del Mes 1



Il problema immediato, però, riguarda l'altro Mes, la riforma del Mes 1, quello della Troika, il cui varo è previsto nel summit europeo del 10 dicembre. L'Italia ci arriverà con un voto parlamentare dall'esito assai incerto. Ma dalle conseguenze politiche, diplomatiche, economiche già riconoscibili. Un No di Roma renderebbe assai tesi i rapporti con le istituzioni europee e gli altri governi. E bloccherebbe una parte della riforma di notevole peso. La riforma in discussione del Mes prevede, infatti, la creazione (finalmente, dicono molti) di un fondo apposito per i salvataggi bancari, alimentato da prelievi non sui contribuenti, ma sulle stesse banche: se le risorse nazionali non bastassero, il fondo europeo interverrebbe per evitare il crollo della banca e la volatilizzazione dei depositi. Un passaggio che molti ritengono cruciale per rinsaldare la fiducia di investitori e risparmiatori nella Ue e favorire i movimenti di capitale anche verso paesi considerati, finora, con diffidenza.

I dubbi e le opposizioni

Le riserve, i dubbi, le opposizioni – soprattutto italiane – riguardano, però, l'altro braccio della riforma: gli interventi a sostegno di paesi in difficoltà sui mercati finanziari. In realtà, rispetto alle norme attualmente in vigore, la riforma ammorbidisce ricette e procedure, rendendo improbabile la ripetizione di una esperienza come quella greca. In particolare, le decisioni sugli interventi vengono prese insieme dai governi e dalla Commissione di Bruxelles, con una prevalenza della seconda. E' una sottolineatura importante, perché la Commissione è un organismo politico che risponde a tutta l'Unione, mentre, nel caso dei governi, spesso pesano considerazioni di politica interna, come la reazione del rispettivo elettorato a sussidi a favore di paesi ritenuti poco meritevoli: ne abbiamo avuto una esperienza anche nei mesi scorsi, nel dibattito sul Recovery Fund. L'altro elemento chiave della riforma, che allontana lo spettro dei diktat della Troika alla Grecia, è che le scelte del Mes in materia di interventi devono essere prese dal consiglio in cui siedono tutti i governi a maggioranza qualificata. Ovvero, con l'85 per cento dei voti. Poiché l'Italia dispone di una quota di voti pari (in virtù del suo peso economico) al 17,7 per cento, tecnicamente Roma ha un potere di veto.

La debolezza della riforma

In realtà, tuttavia, la debolezza vera della riforma in discussione non è la minaccia del commissariamento di un'Italia, in futuro, sballottata dai marosi della speculazione finanziaria. L'ipotesi, al momento, appare assai remota e, con ogni probabilità, è anche improponibile. Fa parte di un mondo – quello dell'austerità e dell'incubo del debito – che il coronavirus ha spazzato via. Il mantra economico, nei palazzi europei, oggi è di segno opposto. E, infatti, la Bce quando si è trattato di lanciare il suo bazooka sui mercati per fermare gli spread, si è ben guardata dal passare attraverso le procedure previste dal Trattato del Mes, come, in effetti, avrebbe teoricamente dovuto. E nessuno glielo ha rimproverato. Analogamente, il Patto di Stabilità, che è la cornice di riferimento, in materia di debiti e disavanzi pubblici, per gli interventi del Mes è sospeso e, probabilmente, verrà profondamente rivisto.

Le proposte

La riforma in discussione del Mes, insomma, è irrimediabilmente superata ancor prima di essere approvata. C'è chi propone già di smantellare questo Fondo Salva-Stati, sottraendolo ai governi e alle loro preoccupazioni elettorali, per portarlo all'interno delle istituzioni comunitarie, fra gli strumenti a disposizione della Commissione di Bruxelles. Anzi, per farne la sua agenzia di gestione del debito comunitario, destinato a moltiplicarsi nei prossimi anni. Un vantaggio collaterale? Togliere dal freezer del Mes 400 miliardi di euro prontamente disponibili, ma bloccati, oggi, dalle procedure di intervento contemplate nel Trattato, e utilizzarli per il rilancio dell'economia europea post Covid, sommandoli ai 750 miliardi già previsti dal Recovery Fund. Forse è troppo tardi per una iniziativa che non solo deragli il treno della riforma, alla vigilia della sua approvazione, ma le imponga una vera e propria inversione a U. Ma dopo la catarsi della Bce prima, della Commissione poi, convertitesi al credo “ripresa subito – debito e disavanzo poi” una riforma del Mes, come quella prevista nella bozza, può essere solo un passaggio temporaneo.