Mercoledì il Cdm, nuovo decreto su Covid-scuola e verifica Pnrr

Roma, 1 feb. (askanews) - Un nuovo decreto con misure per fronteggiare la pandemia da Covid 19, modifiche alle regole per la quarantena nelle scuole e una verifica sull'attuazione del Pnrr. Sono questi i temi che dovrà affrontare il Consiglio dei ministri, che dovrebbe essere convocato per il pomeriggio di mercoledì. Prima potrebbe riunirsi la cabina di regia di governo, che al momento però non risulta ancora convocata.Il nuovo decreto dovrà dare copertura giuridica alla proroga di 10 giorni per l'obbligo di mascherina all'aperto e per la chiusura delle discoteche, decise ieri. Da affrontare anche il tema della durata del green pass per chi ha già fatto la terza dose di vaccino: l'allungamento della scadenza è già decisa, ma resta da discutere l'esatta tempistica. Probabile anche il superamento del sistema a "colori" attuale, con le quattro zone: bianca, gialla, arancione e rossa.Saranno poi modificate le regole per la quarantena nelle scuole. Una delle ipotesi, secondo quanto si apprende, è quella di estendere alle elementari le regole già in vigore per medie e superiori, in base alle quali una classe va in Dad a partire da tre contagi, mentre con due positivi sarà in didattica a distanza solo chi non è vaccinato o chi è vaccinato o guarito da più di 120 giorni. Possibili cambiamenti anche per i tamponi. L'attuale sistema prevede due tamponi, uno dopo la scoperta di un caso in classe e uno cinque giorni dopo, con le nuove norme potrebbe esserne necessario uno solo, dopo tre giorni dalla scoperta. Dovrebbero invece rimanere invariate le regole per asili nido e scuole dell'infanzia.Altro punto al centro della seduta sarà la verifica dello stato di attuazione del Pnrr. Lunedì in Cdm Draghi ha dato i "compiti" ai ministri. Il premier vuole fare una "puntuale ricognizione" della situazione e per questo ha chiesto a tutti i ministri di indicare lo "stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l'eventuale necessità di interventi normativi e correttivi". L'erogazione della seconda rata del Recovery plan, in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro e Draghi vuole evitare ritardi che mettano a rischio i fondi.