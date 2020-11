Coronavirus, i governatori a Speranza: 'Meno parametri per classificare le regioni'. Oggi nuovo vertice

Questo pomeriggio si terrà un vertice tra Governo e Regioni per valutare i parametri da tenere sotto controllo per poi stabilire le zone di rischio coronavirus. All’incontro sarà presente anche Silvio Brusaferro dell'Iss. Cala intanto al 14,6 per cento il rapporto tra positività e tamponi: ma i morti continuano a salire: ieri sono stati 753. I pazienti Covid occupano ora il 42 per cento dei posti in terapia intensiva, il 12 per cento in più della soglia critica. "L'Rt sta scendendo - evidenzia Brusaferro -. E la sequenza è che prima si riduce l'indice di contagiosità, poi quello dei ricoveri e per ultimo, purtroppo, quello dei morti. L'obiettivo resta quello di portare l'Rt sotto il livello di uno. Perché così diminuisce in modo significativo il numero dei casi e questo a sua volta consente di tornare ad avere un tracciamento sistematico dei contatti stretti e di allentare la pressione sugli ospedali. Speriamo di raggiungere l'obiettivo 'Rt inferiore di 1 prima di Natale. I presupposti ci sono. Ma serve anche l'impegno di ciascuno di noi nel rispetto delle regole, recuperando lo spirito di marzo e aprile".

"I parametri che determinano le misure anti-Covid sono 21", aveva detto due giorni fa Speranza, quando era arrivata la richiesta dei governatori di ridurli a 5 ribadendo anche la volontà di arrivare il prima possibile ad un confronto con il governo, magari prima di venerdì, ovvero prima che l'Istituto superiore di sanità e ministro della Salute possano far scivolare altre regioni nella zona rossa. I Governatori, Speranza e Brusaferro discuteranno di tutto ciò questa sera.

Il governo vorrebbe avere il supporto di tutti i governatori, trovare con loro un pensiero unanime e di conseguenza dei parametri di classificazione delle zone a rischio "che fotografino meglio la situazione dei diversi territori”. Ma non tutti sono ovviamente d’accordo. “Delegare tutto ad un algoritmo - spiega il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga - non porta alle migliori soluzioni possibili per il Paese ed i nostri territori. Non c'è dubbio che meno parametri potrebbero fotografare al meglio la situazione. Decidere sulla vita delle persone, ma anche sulla sicurezza sanitaria, in base allo '0 virgola', rispetto al Rt, partendo appunto da un calcolo aritmetico o da una elaborazione informatica fine a se stessa, pensiamo che non possa dare la migliore risposta". Molti governatori chiedono una presa di responsabilità politica nel compiere la scelta finale in un percorso di chiarezza e soprattutto di collaborazione.

Il governo Conte, nel frattempo, potrebbe decidere di far diventare la Basilicata zona rossa, al pari di Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta ed Alto Adige e (per il momento) Lombardia. I nuovi dati non sembrano far prevedere nulla di buono. La Regione, da gialla, è diventata arancione lo scorso 11 novembre. A rischio anche Liguria e Puglia. La situazione si è aggravata anche in Veneto, che ora diventa arancione. Come anticipato potrebbero esserci delle novità per la Lombardia che, già il prossimo 27 novembre, potrebbe tornare arancione. La settimana successiva potrebbe toccare poi all'Emilia Romagna, che tornerebbe ad essere classificata “gialla”, e anche ad altre Regioni.

Controcorrente la Calabria, in continuo peggioramento. I contagi aumentano senza sosta e il premier Conte sta per questo valutando la nomina di un nuovo commissario: in pole c'è Federico Maurizio D'Andrea. E se la Calabria preoccupa anche l’Abruzzo tiene tutti con il fiato sospeso. "Abbiamo anticipato ciò che verrà certificato dal ministero questa sera – spiega il governatore Marco Marsilio -. Siamo in zona rossa. Dobbiamo garantire la salute ai nostri cittadini. Non possiamo trasformare gli ospedali in lazzaretti Covid. Tutta l'Italia si sta dirigendo verso la zona rossa. Con questo numero di contagi tutti peggioreranno. Noi abbiamo chiuso adesso e ci siamo sbrigati a farlo proprio nella speranza che per Natale si possano riaprire le attività".

Ottimista Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte. “Abbiamo i numeri per essere in zona arancione. Dobbiamo tenere questi numeri per almeno 14 giorni, fino al 30 novembre. Ora l'Rt è notevolmente sceso, siamo di poco sopra l'1”. Nel caso in cui il trend fosse confermato "tornare zona arancione sarebbe un automatismo”. Cirio ha voluto toccare anche il tema dei 21 parametri. “Il metodo del Cts è un metodo giusto e oggettivo, che va difeso. Quello che stanno chiedendo le regioni è un confronto per verificare se questi parametri possono essere semplificati. Va bene tornare alla normalità, ma se si trascorre il Natale come il Ferragosto allora non abbiamo capito niente. Riaprire e poi richiudere le attività a me fa paura. Lo stop and go, fermarsi e poi ripartire, fa male: i rischi per l'economia potrebbero essere fatali. Meglio aperture graduali”.

Ma il coordinatore del Cts, Angelo Miozzo precisa che "un Natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare". E' ormai certo che resteranno ancora chiusi i circoli e le strutture sportive, le palestre i cinema e i teatri mentre uno spiraglio ci potrebbe essere per i negozi e i ristoranti, che potranno tornare "in semilibertà" se rispetteranno le regole che già hanno. E non sarà - spiega Miozzo - un "liberi tutti".