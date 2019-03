Memorandum Italia-Cina, firmati 29 accordi

Roma, 23 mar. (askanews) - Un pacchetto che comprende 19 intese istituzionali e 10 accordi commerciali è quello che è stato ufficializzato oggi a Villa Madama tra Cina e Italia. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Cinese, Xi Jinping, hanno presenziato alla cerimonia di firma che si è conclusa con una stretta di mano.Nel dettaglio, oggi a Villa Madama, sono stati materialmente firmati i tre protocolli d'intesa che per l'Italia hanno visto coinvolto il Vice Premier e Ministro dello sviluppo economico, Luigi Di Maio. Si tratta del memorandum di intesa sulla collaborazione nell'ambito della 'Via delle Seta Economica' e dell''Iniziativa per una via delle seta matittima del 21° secolo', del Protocollo d'intesa per la promozione della collaborazione tra start up innovative e tecnologiche e il memorandum d'intesa tra il Mise e il ministero del commercio cinese sulla cooperazione nel settore del mercato elettronico.Per le altre intese istituzionali e commerciali è avvenuto simbolicamente lo scambio dei documenti perchè gli accordi sono stati firmati ieri dalle parti coinvolte.Gli ambiti di interesse delle intese riguardano, tra l'altro, il fisco, l'export delle arence, la difesa del patrimonio culturale, l'esportazione di carne, la cooperazione sulla scienza e tecnologia. Gli accordi interessano anche la cooperazione in materia aerospaziale mentre tra la Rai e China Media Group.