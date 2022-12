Meloni a Zelensky, pieno sostegno politico e militare a Kiev

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Il cordiale colloquio, spiega Palazzo Chigi, ha fatto seguito alla conversazione telefonica che Meloni e Zelensky avevano avuto il 28 ottobre. Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del Governo italiano a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell'Ucraina. Meloni ha ribadito il massimo impegno dell'Italia per ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta per la Nazione ucraina. (ANSA).