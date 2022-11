(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Sull'Egitto...io ho trovato una disponibilità del presidente egiziano che stiamo verificando nei fatti. Vediamo come andrà nelle prossime settimane ma non vorrei entrare troppo nel merito". Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiede quale sia la risposta che ha avuto sui diritti umani da parte dell'Egitto a proposito dei casi Zaki e Regeni. (ANSA).