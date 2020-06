Meloni: vogliamo voto, italiani scelgano chi guidi ricostruzione

Roma, 4 giu. (askanews) - Nella conferenza stampa di ieri "il premier Conte ha provato a buttare la palla in avanti per restare in sella" ma "l'Italia che vogliamo noi è un'Italia nella quale si voti", "auspico che chiusa l'emergenza sanitaria si chieda agli italiani a chi vogliono affidare la ricostruzione". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nella puntata in onda stasera di Dritto e rovescio su Retequattro."Certo che sono pronta, sono sempre pronta per la democrazia, io, tanti altri mi pare abbiano enormi difficoltà", ha concluso.