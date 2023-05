Meloni vede opposizioni: chiari obiettivi riforme, più contenta se le facciamo insieme

Roma, 9 mag. (askanews) - "Arrivo a questi incontri senza una strada definita da presentare, ma con obiettivi che sono chiari. Cerco di capire se ci sono i margini per una convergenza, dopodiché faremo le scelte che andranno fatte. Ma se si potesse garantire maggiore stabilità al nostro sistema, un rapporto diretto tra quello che i cittadini scelgono e quello che accade nel palazzo, sempre, e lo potessimo fare insieme, io sarei molto più contenta". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto ai cronisti a proposito degli incontri sulle riforme a Montecitorio per l'intera giornata, lasciando il Quirinale al termine della cerimonia per il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo.