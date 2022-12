Meloni, sulle intercettazioni ci sono abusi, vanno corretti

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Le intercettazioni sono uno strumento straordinario a disposizione della magistratura, ma ne va limitato l'abuso". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno parlando di "quel cortocircuito nel rapporto fra intercettazioni e media, con intercettazioni senza rilevanza penale che sono finite sui quotidiani, solo per interesse politico, piuttosto che... Non credo sia giusto in uno stato di diritto. Abusi ci sono stati e vanno corretti". (ANSA).