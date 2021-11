(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Sullo stato di emergenza voglio dire che la proroga e il green pass come visto non vanno d'accordo: se le misure che l'Italia ha adottato sono le più rigide al mondo, compresa Cina e Turchia, funzionano, allora non hai bisogno della proroga dello stato di emergenza. Se non funzionano allora quelle norme le devi rivedere". Così Giorgia Meloni a SkyTg24. (ANSA).