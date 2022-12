Meloni,sovranità alimentare alternativa a cibo sintetico

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Si è molto parlato della scelta di questo governo di rinominare il ministero delle politiche agricole in agricoltura e sovranità alimentare e delle foreste, non è stata una decisione simbolica ma sostanziale perché questo governo si è dato una doppia missione: da una parte vogliamo difendere il diritto di una nazione di scegliere il proprio modello produttivo e alimentare in alternativa all'omologazione alimentare globale e al cibo sintetico dall'altra abbiamo il dovere di tutelare i consumatori assicurando cibo disponibile per tutti e di qualità. (ANSA).